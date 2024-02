Fans begeistert: Hatte Daniel Hartwich etwa ein Glow-up?

Die Zuschauer können sich gar nicht sattsehen! Daniel Hartwich (45) führte wie üblich neben Victoria Swarovski (30) durch den Abend bei Let's Dance. Bei der Auftaktshow begeisterte bereits Jorge Gonzalez (56) wieder einmal mit seinem ungewöhnlichen Look: Seine Stachelfrisur entpuppte sich als wahrer Show-Stehler. Doch das Jury-Mitglied ist offenbar nicht der einzige Augenschmaus des Freitagabends. Fans finden, dass Daniel ordentlich abgespeckt hat!

"Sie sehen so gut aus. Waren Sie beim Friseur?", fiel Joachim Llambi (59) direkt zum Anfang der Sendung auf, woraufhin Daniel scherzte: "Ich dachte, ich biete mal was an dieses Jahr: etwas Sex-Appeal." Doch die eingefleischten Fans der beliebten Tanzsendung haben sofort eine Idee, was an dem Moderator anders ist. "Daniel war im Diätland", "Finde, Daniel hat sehr abgenommen! Er sieht nun besser aus" oder auch "Daniel sieht echt toll aus. Kein Stress mehr vom Dschungelcamp", schreiben die Fans auf X.

Während Daniel noch immer als Moderator bei "Let's Dance" fungiert, hatte er seinen Posten im Dschungelcamp im vergangenen Jahr aufgegeben. "Der Grund dafür ist meine Familie, die mich wegen der Schulpflicht künftig nicht mehr begleiten kann. Ich möchte mich von Herzen bei all den großartigen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Show alljährlich zu dem außergewöhnlichen Spektakel machen, die sie ist", hatte er damals RTL erklärt.

Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2023

Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow 2022

