Diego Pooth musste mit 15 Jahren Sozialstunden ableisten

San Diego Pooth (21), Sohn von Verona Pooth (56), sorgt derzeit mit seiner Teilnahme an der RTL-Show Let's Dance für Aufmerksamkeit. Der 21-Jährige, der aus dem Schatten seiner berühmten Eltern heraustreten möchte, legte bei "Let's Dance – der offizielle Podcast" von Martin Tietjen (39) und Maribel de la Flor ein überraschendes Geständnis ab. Mit gerade einmal 15 Jahren musste er Sozialstunden ableisten, nachdem er sein Mofa illegal zu einem rasanten Gefährt aufgerüstet hatte. Statt der erlaubten 25 km/h raste er mit unglaublichen 127 km/h durch die Straßen, bis die Behörden ihn stoppten. "Ich war ein bisschen zu schnell, muss ich ehrlich zugeben", gab er mit einem Augenzwinkern offen zu.

Doch die Turbulenzen in seinem Leben beschränkten sich nicht nur auf deutsche Straßen, sondern setzten sich auf einem Sportinternat in den USA fort. Dort war er eigentlich angetreten, um eine Karriere als Golfprofi zu starten. Allerdings brachte ihn ein Ausflug mit Freunden zu einem Diner jenseits des Campusgeländes in Schwierigkeiten, besonders da dies während der strengen Corona-Regeln geschah. "Das war total bescheuert", erinnert sich Diego, der für den Regelverstoß suspendiert wurde. Trotz der harten Konsequenzen erkennt er heute die Bedeutung der strikten Richtlinien an und zeigt sich einsichtig.

Bei "Let's Dance" ist nichts mehr von Diegos wilder Jugend spürbar: Dort präsentiert sich der 21-Jährige als höflicher Mann und hält sich an alle Regeln. Dass er vor allem auf seine Trainerin und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) hört, ist deutlich erkennbar. Seit der ersten Liveshow verzaubert das Duo sowohl die Jury als auch das Publikum und musste bislang noch nicht ums Weiterkommen zittern. Ob das auch weiterhin so bleibt, wird sich am Freitagabend in der fünften Livesendung zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images San Diego Franjo und Verona Pooth im April 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Diego Pooth und Ekaterina Leonova in der zweiten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Anzeige Anzeige