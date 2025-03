Für diesen Promi ist der "Let's Dance"-Traum heute geplatzt

Am Freitagabend stand die vierte Entscheidungsshow bei Let's Dance an. Dabei haben die elf verbliebenen Kandidaten einmal mehr ihr Können auf dem Tanzparkett unter Beweis gestellt. Doch auch diesmal musste einer von ihnen die beliebte Tanzsendung verlassen. Am Ende traf es Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34). Der Sänger und die Profitänzerin bekamen die wenigsten Anrufe und mussten daher das Feld räumen.

Ganz überraschend kam der Exit allerdings nicht. Bereits das Juryurteil von Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) ließ zu wünschen übrig – Ben und Malika erhielten gerade mal 16 Punkte. "Du hast wenigstens im Takt getanzt, heute", merkte Joachim an. Jorge konnte auch eine leichte Verbesserung sehen: "Wir gehen in die richtige Richtung." Dennoch reichte ihre Darbietung eines Cha-Cha-Chas nicht aus. Sie müssen als viertes Paar die Show verlassen.

In der vergangenen Woche platzte der "Let's Dance"-Traum für Leyla Lahouar (28) und ihren Tanzpartner Sergiu Maruster, nachdem sie zuvor in der ersten Show krankheitsbedingt ausgefallen war. Für ihren Slowfox bekam die Reality-TV-Bekanntheit lediglich elf Punkte von der Jury. Im offiziellen "Let’s Dance"-Podcast zog Leyla ein bitteres Fazit – vor allem auch wegen der Hassnachrichten, die sie nach dem Aus erreichten: "Die ganzen Kommentare und das mit der Jury – also es war alles einfach Scheiße."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ben Zucker und Malika Dzumaev bei "Let's Dance", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Leyla Lahouar und Sergiu Maruster bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige