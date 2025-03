Drängt Temptation-Raffaela Jeremy in eine offene Beziehung?

Raffaela und Jeremy sorgen bei Temptation Island bereits für eine Menge Diskussionsstoff. Es macht den Anschein, als wären sich die beiden bei ihrem Beziehungsmodell nicht ganz einig. Während Raffaela immer wieder betont, dass sie gerne eine offene Beziehung haben würde, sind zumindest die Verführerinnen nicht davon überzeugt, dass das auch ist, was Jeremy sich wünscht. Jade Übach ist der Meinung, dass Raffaela ihren Partner zu etwas drängen würde, was er gar nicht möchte: "Sie ist übelst manipulativ. Ich glaube, sie ist auch toxisch. [...] Sie hat ihn an der Leine."

Auch in der Villa der vergebenen Frauen ist die Beziehung der beiden Stuttgarter immer wieder Thema. Die Grafikdesignerin plaudert aus dem Nähkästchen und gesteht, dass sie die Monogamie ablehnt, aber nur für ihre Seite. Die Vorstellung, dass Jeremy mit anderen Frauen intim werden könnte, mache sie eifersüchtig. "Ich darf jemanden bumsen, dafür, dass er jemanden bumst. Dann würde ich auf den Sex verzichten, damit er es auch nicht macht", gibt die 25-Jährige zu.

Zu Beginn von Folge eins schien zwischen dem Paar eigentlich alles klar: Jeremy bekam von seiner Liebsten einen Kuss-Freifahrtschein. Nachdem sie die Verführerinnen rund um ihren Freund eine Weile beobachten konnte, änderte sie ihre Meinung. Unter Tränen bat sie den 26-Jährigen, während der Zeit in der Villa seine Hände bei sich zu behalten. "Warum bin ich immer so cool und jetzt nicht, man? Ich bin überhaupt nicht cool. Ich bin hardcore eifersüchtig", gab Raffa zu. Der IT-Security-Ingenieur versuchte, seine Freundin zu beruhigen und versprach ihr, keiner der Frauen näherzukommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jadebritani Jade Übach, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

RTL Raffaela und Jeremy, "Temptation Island"-Couple

Anzeige Anzeige

Anzeige