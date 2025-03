Für Eliza Coupe war Essen immer ihre "Droge der Wahl"

Eliza Coupe (43) hat deutlich gemacht, dass sie sich nicht von Kritik an ihrem Aussehen beeindrucken lasse. Die Scrubs-Darstellerin sprach in dem Podcast "The Funny Thing Is" offen über ihre schwierige Vergangenheit und ihre Beziehung zu ihrem Körper. "Manche würden es eine Essstörung nennen, ich nenne es mein Leben", erklärte die Schauspielerin und gestand, dass sie in der Vergangenheit sowohl übermäßig viel Sport getrieben als auch Phasen von Bulimie erlebt habe. "Meine Droge der Wahl war immer das Essen. Ich habe verrückte Sachen damit gemacht." Trotz dieser Herausforderungen betonte Eliza, dass sie inzwischen Fortschritte gemacht habe und an ihrer Gesundheit arbeite. "Ich bin eine Schauspielerin mit Essensproblemen und Körperbildproblemen – das ist real. Aber ich versuche, diesen Teil von mir zu heilen."

Bereits in einem Interview aus dem Jahr 2017 erzählte Eliza, dass sie mit 23 Jahren grundlegende Änderungen in ihrem Leben vorgenommen habe. Sie habe auf Zucker verzichtet, mit dem Alkohol aufgehört und Yoga sowie Atemübungen gefunden, die ihr geholfen hätten, sich körperlich und mental zu stabilisieren: "Das ist das beste Ritalin, das man jemandem geben kann." Dabei sei sie sich bewusst, dass Körper- und Ernährungsprobleme ein wiederkehrendes Thema in ihrem Leben sind, erklärte jedoch, dass sie weiterhin daran arbeite, auf natürliche Weise für ihr Wohlbefinden zu sorgen. Mit dieser fortwährenden Entwicklung möchte die Schauspielerin ein positives Zeichen setzen und motiviert andere dazu, Geduld mit sich selbst zu haben: "Ich hatte Geduld mit mir. Ich habe nicht den letzten Schritt getan. Ich habe gewartet. Dinge verblassen. Das hat mir geholfen", verriet sie im Gespräch mit Vogue.

In der Vergangenheit machte Eliza vor allem durch ihre Rollen in Erfolgs-Serien wie "Scrubs" und zuletzt in "The Residence" Schlagzeilen. Neben ihrer Karriere in Hollywood war auch ihr Privatleben immer wieder Thema. Nachdem ihre zweite Ehe mit dem Unternehmer Darin Olien (54) scheiterte, fand sie 2023 in dem Skateboarder Billy Marks (42) ihr Glück. Das Paar zeigte sich zuletzt bei gemeinsamen Auftritten sichtlich verliebt. Die Grammy-Gewinnerin sprach im Interview mit Vogue offen darüber, wie sie ihre Energie schützt: Sie ignoriere beispielsweise Hasser in sozialen Medien mittlerweile einfach. Eliza, die mit ihrem Look stets für Aufsehen sorgt, lebt nun offen wie nie zuvor und scheint nach der langen Auseinandersetzung mit sich selbst an einem Punkt der Zufriedenheit angekommen zu sein.

Frederick M. Brown/Getty Images for Global Green Eliza Coupe und Darin Olien

Instagram / elizacoupe Billy Marks und Eliza Coupe, Januar 2025

