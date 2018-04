Gerade erst schockten Channing Tatum (37) und seine Jenna (37) mit ihrem Liebes-Aus, da gibt es schon die nächsten Trennungs-News aus Hollywood. Scrubs-Star Eliza Coupe (36) lässt sich nach vier Jahren Ehe von ihrem Mann Darin Olien scheiden. Damit geht schon die zweite Ehe der Schauspielerin in die Brüche. Den Valentinstag verbrachte das Paar noch gemeinsam, doch wie es scheint, ist es nun Darin, der die Scheidung von seiner Frau will.

Wie das US-Online-Portal TMZ berichtet, habe der Ernährungsexperte am Montag die Scheidung eingereicht. Am Weihnachtstag 2014 hat das Paar geheiratet, nachdem Darin seiner Eliza an Thanksgiving einen Antrag gemacht hatte. Noch im Februar hatte der Buchautor seiner Liebsten einen Valentinstagsgruß auf Instagram gesendet: "Danke für die Liebe jeden Tag!" Nicht einmal zwei Monate später ist es allerdings aus. Was wohl zu diesem schnellen Beziehungsende geführt hat?

Für Eliza ist es schon die zweite gescheiterte Ehe. Im Jahr 2007 heiratete sie den Puppenspieler Randall Whittinghill, 2013 folgte allerdings der Split. Nach der Scheidung musste die 36-Jährige ihrem Ex zwei Jahre lang 7.000 US-Dollar Unterhalt im Monat zahlen, obwohl sie ihm schon einmalig 306.000 Dollar überwies.

Instagram/ theelizacoupe Eliza Coupe mit Darin Olien

Anzeige

WENN Eliza Coupe

Anzeige

Brian To/WENN.com Eliza Coupe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de