"Scrubs"-Star Eliza Coupe ist heute kaum wiederzuerkennen

Eliza Coupe (43) feierte ihr Comeback auf dem roten Teppich bei der Premiere von "The Residence". Die Schauspielerin, die sich in der Sitcom Scrubs eine treue Fangemeinde aufgebaut hatte, überraschte die Gäste mit ihrem veränderten Auftreten. Mit einem goldenen Kleid, kniehohen schwarzen Wildlederstiefeln und einem lässig drapierten Pelzmantel beeindruckte sie die Fotografen. Ihre blonden Haare waren zu einem fransigen Pony geschnitten und kleine Tattoos auf ihrer Haut sowie ein intensives Augen-Make-up verliehen ihr einen rockigen Look. Außerdem wirkte die Serienbekanntheit, als hätte sie seit ihrem letzten Auftritt auf dem Red Carpet ein paar Kilos verloren.

In der neuen Netflix-Show von Shonda Rhimes (55) spielt Eliza die Nebenrolle Margery Bay Bix. Die Serie ist ein Mystery-Drama, in dem ein Mord im Weißen Haus für einen Skandal sorgt. Die Hauptrollen spielen Orange Is The New Black-Star Uzo Aduba (44) und Giancarlo Esposito (66), der Fans von Breaking Bad bekannt vorkommen dürfte. Eliza ist ein Riesenfan des Charakterdarstellers und schwärmte auf Instagram: "Es ist eine unbeschreibliche Ehre, im gleichen Cast wie dieser brillante Mann zu sein."

In Elizas Privatleben ist in den vergangenen Jahren einiges geschehen. Nach ihrer ersten Ehe mit dem Schauspiellehrer Randall Whittinghill heiratete sie 2014 den Unternehmer Darin Olien. Die Beziehung ging allerdings nach vier Jahren in die Brüche. 2023 folgte die Hochzeit mit dem Skateboarder Billy Marks, an den die US-Amerikanerin bis heute glücklich vergeben ist.

Getty Images Eliza Coupe im Februar 2020

Instagram / elizacoupe Billy Marks und Eliza Coupe, Januar 2025

