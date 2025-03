Großes Missverständnis: So geht es mit Ina und Sinan weiter

Großes Gefühlschaos bei Are You The One?: Ina und Sinan sind kein Perfect Match – so viel ist schon bekannt. Die letzten Worte scheinen zwischen den beiden aber wohl noch nicht gesprochen zu sein. In Folge 15 sucht Sinan erneut die Nähe zu der hübschen Blondine und die beiden beginnen ein Gespräch. Klarheit scheint dieses aber nicht zu bringen – die zwei Reality-TV-Darsteller reden komplett aneinander vorbei. "Vielleicht erhofft er sich gerade wieder ein bisschen mehr. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen radikal, aber irgendwie spüre ich da nicht mehr so das Feuer", erklärt Ina im Interview. Sinan hingegen ist optimistisch. "Ich bin zurück", zeigt er sich sicher und betont, sich ab nun auf Ina zu fokussieren.

Eigentlich wollte die 30-Jährige ihrem Flirt klarmachen, dass er keine Rücksicht mehr auf sie nehmen brauche. Die Tattoo- und Make-up-Artistin schmeicheln seine Komplimente zwar, sie habe aber keine Lust darauf, eine von vielen zu sein. Sinan vermutet aber eine andere Botschaft hinter ihren Worten: "Ich hab' so das Gefühl, sie hat mir heute so ein kleines Zeichen gegeben. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, mit der Zeit könnte hier in der Villa noch etwas laufen." Er fühle sich in Inas Nähe wohl und wolle sich in Zukunft mehr fallen lassen.

Dass die beiden eine Matchbox-Flaute waren, überraschte nicht nur sie selbst, sondern auch die restlichen Kandidaten. Dass sie objektiv gesehen wohl nicht perfekt zueinander passen, änderte aber offensichtlich nichts an Sinans Zuneigung zu Ina. Das plauderte der Berliner auch im Promiflash-Interview aus: "Ina und ich hatten eine gute Verbindung, auch wenn wir kein Perfect Match waren. Wir waren Bezugspersonen füreinander und haben versucht, das Spiel weiterzuspielen."

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Ina "Are You The One?"-Kandidatin Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Sinan

Anzeige Anzeige

Anzeige