Kein Perfect Match: Waren AYTO-Sinan und Ina verliebt?

Seit Tag eins funkte es zwischen Sinan und Ina bei Are You The One?. Doch als die beiden in die Matchbox gewählt wurden, stellte sich zu ihrem Erstaunen und dem der restlichen Gruppe heraus, dass die beiden Reality-TV-Teilnehmer kein Perfect Match waren. Die Matchbox-Flaute habe aber nichts an seiner Zuneigung zu der Blondine verändert, wie Sinan gegenüber Promiflash ausplauderte: "Ina und ich hatten eine gute Verbindung, auch wenn wir kein Perfect Match waren. Wir waren Bezugspersonen füreinander und haben versucht, das Spiel weiterzuspielen."

Auch wenn ihre gemeinsame Zeit in der Datingvilla einem "ständigen Hin und Her" glich, haben die beiden versucht, sich die Zeit in der Show so schön wie möglich zu gestalten, wie Sinan weiter erzählte. Und das haben sie im bisherigen Verlauf der Staffel auf jeden Fall bewiesen. Dort ging es für die Lovebirds nämlich in den Boom-Boom-Room. In der Privatsuite, die ein großes Bett, eine gemütliche Wanne und jede Menge Sekt bereithält, genossen Ina und Sinan ein paar romantische Stunden. Was genau zwischen ihnen lief, verriet die Blondine sogar kürzlich auf TikTok: "Wir haben miteinander geknutscht, mehr ist da aber nicht passiert."

Mittlerweile hat die Show schon die Halbzeit erreicht – das bedeutet, es bleibt den Kandidaten nicht mehr viel Zeit, alle Perfect Matches zu finden. Bislang sind die Teilnehmer noch nicht sonderlich erfolgreich dabei. In Folge elf haben sie gerade einmal ihr zweites Traumpaar identifizieren können. Nach Nadja und Danish flammten auch bei Dino und Deisy in der Matchbox die Worte "Perfect Match" auf.

Instagram / ina.kina Ina von "Are You The One?", Staffel sechs

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla und der "Are You The One?"-Cast 2025

