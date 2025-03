Kris Jenner schenkte ihren Kids gefälschte Chanel-Uhren

In der aktuellen Folge der Realityshow Keeping Up with the Kardashians kommt ein kurioses Familiengeheimnis von Kris Jenner (69) ans Licht: Die berühmte Momager soll einst gefälschte Chanel-Uhren an ihre Kinder verschenkt haben. Bei einem FaceTime-Gespräch erinnerte sich Kourtney Kardashian (45) daran, wie ihre Mutter ihr und ihren Geschwistern zu Weihnachten vermeintliche Designeruhren geschenkt habe, die sich wenig später als billige Kopien entpuppt hätten. Der Clou: Die Uhren sollen angeblich "vom Lkw gefallen" sein – eine Information, die laut Kourtney von keiner Geringeren als Kathie Lee Gifford (71) stammte.

In einem amüsanten Rückblick erzählte Kourtney weiter, dass die Uhrengeschenke damals schnell ihre Qualität verloren hätten. "Die Diamanten fielen einfach raus, und wir dachten uns: 'Wenn das echt wäre, wäre das verrückt.'" Als sie ihre Mutter zur Rede stellten, habe Kris schließlich zugegeben, die Uhren von einem "Lkw" gekauft zu haben – dabei soll sie sogar eine Summe ausgegeben haben, die dem Fünffachen ihres damaligen Gehalts als Realitystar entsprach. Auf Nachfrage in der Sendung, ob sie sich an die Situation erinnern könne, blieb Kris vage. Ob die Uhren echt, gefälscht oder "heiße Ware" gewesen seien, wollte sie nicht bestätigen und hielt sich mit einem augenzwinkernden "Ich plädiere auf den fünften Verfassungszusatz" zurück.

Für Kris, die mittlerweile für ihren extravaganten Geschmack und ihre Liebe zu Luxus bekannt ist, wirkt diese Episode wie ein Blick zurück in bescheidenere Zeiten. Heute ist der Designerschrank der Unternehmerin mit zahlreichen echten Stücken aus beeindruckenden Vintage-Kollektionen gefüllt. Zu ihren Highlights zählt ein Chanel-Blazer von 2005, der einst von Anne Hathaway (42) im Film "Der Teufel trägt Prada" getragen wurde. Dass sie früher einmal Schnäppchen auf fragwürdigen Wegen suchte, macht sie in den Augen vieler Fans aber nur umso nahbarer – ein klarer Beweis dafür, dass auch eine Kris nicht immer in Designerware gebadet hat.

Getty Images Kourtney Kardashian und Kris Jenner, Oktober 2016

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

