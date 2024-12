Kris Jenner hat eigenes Geschenkpapier für alle ihre Kinder

Kris Jenner (69) mag es eben richtig besonders – auch an Weihnachten. Die Unternehmerin geht in diesem Jahr sogar so weit, dass sie zum Fest der Liebe personalisiertes Geschenkpapier für jedes ihrer sechs Kinder parat hat. Kim Kardashian (44), ihre zweitälteste Tochter, zeigte dieses vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story. "Okay, ich glaube, meine Mutter gewinnt dieses Jahr bei den Weihnachtsgeschenkverpackungen. Wie süß ist das denn?", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit, während sie die verpackten Präsente ihrer Mutter zeigt, die sie selbst zieren.

Auch ihre Schwestern Khloé (40) und Kourtney (45) präsentierten ihr extravagantes Geschenkpapier. Auf dem von Kourtney ist sogar ihre bessere Hälfte Travis Barker (49) zu sehen. Kris' einziger Sohn Robert Kardashian (37) wurde natürlich auch bedacht, wie die 69-Jährige stolz auf Social Media zeigte. "Rob", schrieb der Momager mit einem kleinen roten Herz dazu.

Kris ist bekannt dafür, an Weihnachten weder Kosten noch Mühen für ihre Familie zu scheuen. 2021 meinte es der The Kardashians-Star mit seinen Liebsten besonders gut. So bekam jedes ihrer Kinder ein Auto geschenkt. Diese parkte sie damals mit großen weißen Schleifen auf ihrem Anwesen. "Um Himmels willen, schaut euch nur die Weihnachtsgeschenke an, die meine Mum uns gekauft hat", erklärte Kim damals überwältigt im Netz zu den Fahrzeugen. Es bleibt also spannend, was Kris sich für dieses Weihnachten überlegt hat.

Anzeige Anzeige

Snapchat / khloekardashian Kris Jenners Geschenkpapier, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Anzeige Anzeige