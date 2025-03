Mega-Reichtum: MontanaBlack gibt Einblick in seine Finanzen

Marcel Eris, besser bekannt unter seinem Streaming-Namen MontanaBlack (37), hat in einem TikTok-Video spannende Einblicke in seine Einnahmequellen und seine monatlichen Einkünfte gewährt. Der Unternehmer und bekannteste Twitch-Streamer Deutschlands verriet dabei, dass allein sein YouTube-Kanal bis zu 100.000 Euro brutto im Monat einspiele. Selbst in schlechteren Phasen bleibe ihm davon nach Abzug von Steuern und anderen Kosten ein Nettobetrag von etwa 25.000 Euro. Neben seinen Streaming-Inhalten generiere der Internetstar mit sechsstelligen Follower-Zahlen außerdem Einnahmen durch Snapchat, Twitch und seine eigene Energydrink-Marke "Gönrgy".

Viele seiner Zuschauer überraschte dabei, dass nicht alle von ihm veröffentlichten Videos auch monetarisiert werden – besonders bei Reaction-Videos auf öffentlich-rechtliche Dokumentationen fehlen oft die Einnahmen. Doch auch solche Inhalte sieht er als lohnend, da sie seine Bekanntheit fördern. Auch Snapchat scheint für MontanaBlack mittlerweile mehr als nur eine lukrative Plattform zu sein: Mit bis zu 1.800 Euro Umsatz an einem einzigen Tag sprach er in seinen TikTok-Videos von einer wichtigen Ergänzung seines Geschäftsmodells. Er betonte jedoch auch, dass ihm die Nutzung vor allem Spaß mache und ihm helfe, eine größere Reichweite aufzubauen.

Dass MontanaBlack in finanziellen Dingen einen speziellen Umgang pflegt, ist nicht neu. So war Geld für ihn nicht immer nur ein Grund zur Freude: Das Ausleihen größerer Beträge kostete ihn bereits mehrere Freundschaften. Mittlerweile verfolgt der Content Creator daher eine klare Strategie: Statt Geld zu verleihen, verschenkt er Beträge – wie zuletzt 1.000 Euro als Weihnachtsgeschenk für einen Freund. Trotz seines beeindruckenden Einkommens nutzt der Streamer seine Plattform auch, um gerade bei seinen Fans ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wertvoll schon kleinere Summen sein können.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2019

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

