MontanaBlack verrät exklusive Tipps für angehende Streamer

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack (37), hat in einem Interview mit Bild seine Erfolgsgeheimnisse als Twitch-Streamer preisgegeben. Der Social-Media-Star, der auf allen Plattformen zusammen über 15 Millionen Follower zählt, erklärte, dass Authentizität der Schlüssel zu seinem Erfolg sei. "Ein Grund ist, dass ich mich nie zu dem hab machen lassen, was die Leute wollten", betonte er im Gespräch. Dem 37-Jährigen sei es wichtig, ein Unikat zu bleiben und sich durch seine Ecken und Kanten von der Masse abzuheben. Neben einer entsprechend gefestigten Persönlichkeit sei aber auch das Bespielen verschiedenster Social-Media-Kanäle ausschlaggebend: Er selbst teile seine Streaming-Highlights regelmäßig auf TikTok und Instagram, um mehr potenzielle Fans zu erreichen.

Zusätzlich zu diesem Multi-Plattform-Ansatz vertraue MontanaBlack auf inhaltliche Abwechslung in seinen Streams. So kombiniert er Gaming mit Pokémon-Pack-Openings oder sogenannten IRL-Streams, in denen er private Einblicke gewährt. Man müsse sich immer wieder selbst hinterfragen, um langfristig erfolgreich zu sein, so Monte. Er empfehle angehenden Streamern, niemals stehenzubleiben und sich immer wieder neu zu erfinden. Auch Besitzern von bisher noch kleineren Accounts gab er einen motivierenden Rat: "Selbst 20 Zuschauer können schon als Erfolg gelten, wenn man bei null anfängt."

Hinter seinem Erfolg steckt eine beeindruckende Geschichte, die zeigt, dass MontanaBlack nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stand. Bevor ihm der große Durchbruch auf Twitch gelang, kämpfte er mit verschiedenen Süchten und Obdachlosigkeit. Doch durch seinen Willen, sein Leben grundlegend zu verändern, fand er den Weg in die Welt des Streamings, wie er heute sagt. Seine Message: Harte Arbeit und Durchhaltevermögen zahlen sich aus. Für seine Fans ist Monte damit nicht nur Streamer und Influencer, sondern vor allem auch ein Vorbild, das zeigt, dass es immer gelingen kann, dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2019

Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

