Nach "The 50": Sandra Sicora war mit Nikola Glumac im Urlaub

Nikola Glumac (29) und Sandra Sicora (32) gönnten sich nach ihrem frühen Aus bei der Realityshow The 50 einen gemeinsamen Urlaub. Die beiden Reality-TV-Stars mussten bereits zu Beginn der zweiten Folge ihre Koffer packen und das Format verlassen. Doch statt Trübsal zu blasen, genossen die beiden anschließend die warmen Sonnenstrahlen Portugals. Wie Sandra in einer Instagram-Story betont, war die gemeinsame Auszeit "100 Prozent nur freundschaftlich!"

In ihrer Story spricht Sandra zudem darüber, dass sie das frühe Ausscheiden aus der Show durchaus gelassen gesehen habe. Die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin erklärt, dass sie zwar gerne weitergemacht hätte, letztlich aber mit vielen Teilnehmern ohnehin nicht ihre Zeit habe verbringen wollen. "Ich wäre schon gerne da gewesen, aber im Nachhinein… In dieser ganzen Gruppe gab es so viele, mit denen ich einfach nichts zu tun haben möchte", betont die 32-Jährige.

Nikola und Sandra haben durch ihren frühen Auszug so einiges verpasst: Unter anderem flogen zwischen den Reality-TV-Stars Flocke alias Kevin Platzer (26) und Gina-Lisa Lohfink (38) die Fetzen. Als der sichtlich betrunkene Tattooliebhaber die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin als "B-Ware" bezeichnete, platzte Gina-Lisa der Kragen. "Du musst aufpassen, wie du mit mir redest", schrie sie den Realitystar wütend an und machte ihrem Ärger über die wiederholten Beleidigungen Luft.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, TV-Bekanntheit

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

