Neuerung: Ab jetzt mischt das Temptation-Light die Villa auf

In der neuen Staffel von Temptation Island wird es nicht langweilig! In Folge zwei sorgt die Moderatorin Lola Weippert (28) für eine echte Überraschung. Sie stellt eine Neuerung vor: das Temptation-Light. Ab sofort steht in der Männer- als auch in der Frauenvilla ein rotes Licht, das dann Alarm schlägt, wenn die Vergebenen eine vereinbarte Grenze überschreiten. Wenn sich in der Männervilla ein vergebener Mann zu viel leistet, leuchtet das Licht bei den Ladys – und andersherum. Die Paare wissen jedoch nicht, wer für den Alarm verantwortlich ist.

"Ihr habt eurer Beziehung ganz klare Grenzen gesetzt und unser Temptation-Light verrät euch ab sofort, ob es in der anderen Villa zu einer Verfehlung gekommen ist", richtet sich Lola an die Vergebenen. Die Ladys zeigen sich von dieser Neuerung sichtlich erschrocken. "Ich habe Gänsehaut", betont Hillary. Ihr Freund Jamy sieht das in der anderen Villa jedoch ganz anders. "Ich will, dass das Ding so oft glüht wie möglich. Ich denke auch, dass ich die Kunst habe, das Ding zum Glühen zu bringen", freut sich der 36-Jährige.

Nicht nur Jamy ist ein potenzieller Temptation-Light-Kandidat. Auch die vergebene Raffaela könnte ab und an für den Alarm sorgen – das vermuten zumindest die Fans. Auf Instagram sind sich viele Zuschauer schon jetzt sicher, dass die 25-Jährige dem Treuetest nicht standhalten wird. "Ich hab ein komisches Gefühl bei ihr", zeigte sich ein User vor wenigen Tagen skeptisch, während ein anderer Nutzer deutlichere Worte fand: "Sie geht sicher fremd."

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, 2025

Instagram / raffaela.caramela Raffaela, Kandidatin von "Temptation Island", Staffel sieben

