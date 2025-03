Rocco Pooth ist stolz auf Bruder Diego bei "Let's Dance"

Diego Pooth stellt derzeit bei Let's Dance seine Tanzkünste unter Beweis. Darauf sind nicht nur seine Eltern Verona (56) und Franjo Pooth (55) extrem stolz, sondern auch sein kleiner Bruder Rocco (13). "Also, ich glaube, er geht sechs von sieben Tagen in der Woche [zum Training], was ich mega finde, und am Ende lohnt sich das dann auch. Er tanzt dann wie die Eins. Also besser geht gar nicht", schwärmt Rocco laut RTL bei der Premiere des Musicals "Mrs. Doubtfire".

Schon vor Showbeginn hatte Diego gegenüber RTL enthüllt, wie seine Mutter über seine Teilnahme an der Tanzshow denkt. Offenbar nimmt die Moderatorin Diegos Entscheidung aber ganz gelassen. "Sie sagt immer: 'Alles ist super. Augen zu und durch, wird schon nicht schiefgehen'", scherzte das Model und fügte dann hinzu: "Bei positiven Sachen sagt sie immer: 'Mach und überleg danach, wie du es hinkriegst'."

Bis jetzt hat sich der Promi-Spross auch ganz gut geschlagen: Während bereits vier Stars die Show verlassen mussten, darf Diego sein Können auch in der nächsten Show wieder unter Beweis stellen. Schon in der ersten Show bekamen Osan Yaran und Christina Hänni (35) die wenigsten Anrufe und mussten die Sendung verlassen. Als Zweites traf es den First Dates - Ein Tisch für zwei-Gastgeber Roland Trettl (53) und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36). Doch auch Realitystar Leyla Lahouar (28) und Sergiu Maruster standen nicht in der Gunst der Zuschauer und flogen in der dritten Show raus. Zuletzt mussten Schlagersänger Ben Zucker (41) und seine Partnerin Malika Dzumaev (34) ihre Tanzschuhe wieder wegpacken.

Hauter,Katrin / ActionPress Rocco Pooth, Verona Pooth und Franjo Pooth, 2025

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance", 2025

