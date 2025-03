Schon in Folge zwei: "Temptation Island"-Jamy gibt Vollgas

Es ist erst die zweite Folge von Temptation Island – und ein vergebener Mann gibt schon besonders Gas. Eigentlich ist Jamy Schröder glücklich an seine Hillary vergeben, trotzdem flirtet der 36-Jährige im TV, was das Zeug hält. Im Gespräch mit den Verführerinnen macht er klar: "Ich bin einer, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich der Meinung bin, mit dir rumzulecken [...], dann mache ich das." Zudem gibt er zu, sich betrunken nicht immer unter Kontrolle zu haben.

Im Laufe der Folge lässt er seinen Worten Taten folgen. Zwar kommt er keiner Verführerin körperlich näher, die Stimmung wird trotzdem aufgeheizt, als er während eines Spiels mit einer Dame die Kleidung tauschen soll. Gemeinsam verschwinden sie in seinem Badezimmer – wo er anscheinend versucht, einen Blick auf ihren nackten Körper zu erhaschen. "Ich hatte den Eindruck, dass er schon so ein bisschen meine Boobies sehen wollte", verrät Alexandra danach. Später geht er sogar noch einen Schritt weiter – und begutachtet Vanessa beim Duschen. Die Beauty ist bereits oben ohne, als sie von Jamy aufgefordert wird, auch ihren Slip auszuziehen. Gesagt, getan – für den Hamburger aber keine große Sache. "Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich eine nackte Frau sehe", spielt er die Situation herunter. Zuvor hatte er ihr ungefragt ein anzügliches Kompliment zu ihrem Hintern gemacht. Er gibt ganz offen zu: "Ich will Spaß mit jeder Frau haben."

Auch ein neues Tool des ultimativen Treuetests schreckt Jamy nicht ab: In dieser Staffel gibt es das Temptation-Light, das Alarm schlägt, wenn die Vergebenen eine vereinbarte Grenze überschreiten. Wenn sich in der Männervilla ein vergebener Mann zu viel leistet, leuchtet das Licht bei den Ladys – und andersherum. Während diese Verkündung von Moderatorin Lola Weippert (28) bei Jamys Freundin Hillary zu "Gänsehaut" führt, scheint er es als eine Art Herausforderung anzusehen. "Ich will, dass das Ding so oft glüht wie möglich. Ich denke auch, dass ich die Kunst habe, das Ding zum Glühen zu bringen", prahlt er.

RTL Vanessa, Verführerin bei "Temptation Island"

RTL Hillary und Jamy, "Temptation Island"-Paar, 2025

