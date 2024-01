Sie bestätigt die Gerüchte: Elisabeth Moss ist schwanger!

Elisabeth Moss (41) zählt zu den Top-Schauspielerinnen in Hollywood. Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rollen in den Serien "Mad Men" und The Handmaid's Tale. Für ihre Arbeit wurde die "Next Goal Wins"-Darstellerin bereits mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt – unter anderem ist sie zweifache Emmy-Preisträgerin. Normalerweise hält sie ihr Privatleben von der Öffentlichkeit fern, nun überrascht sie jedoch mit süßen Neuigkeiten: Elisabeth ist schwanger!

Zu Gast bei der TV-Show "Jimmy Kimmel Live!" präsentiert die Blondine stolz ihren Babybauch. "Bist du schwanger oder einfach nur eine unglaublich engagierte Schauspielerin?", scherzt der Gastgeber. "Ein bisschen von beidem", gibt Elisabeth stolz zu. Sie ist froh, dass die Schwangerschaft bisher ohne Komplikationen verlaufen ist: "Ich habe wirklich Glück gehabt. Es ist wirklich gut gelaufen."

Der vierfache Vater Jimmy Kimmel (56) hält sich mit Tipps für die Schwangere nicht zurück. So teilt er einen etwas skurrilen Ratschlag, den erst selbst von Bill Murray (73) bekommen habe, aufgrund der schlechten Beleuchtung im OP-Saal. "Er sagte, ich solle Weihnachtslichter mitbringen, um sie [im Kreißsaal] aufzuhängen", witzelt Jimmy.

Getty Images Elisabeth Moss bei "The Handmaids Tale" Premiere

Getty Images Elisabeth Moss im September 2023

Getty Images Jimmy Kimmel, Moderator

