Trotz PETA-Petition: Katie Price führt neuen Welpen aus

Nicht nur wegen ihrer "viel zu großen Zähne", die viele Fans unter aktuellen Posts kritisieren, wurde Katie Price (46) in den vergangenen Tagen abgelichtet. Auch ein süßer Fratz an ihrer Seite hat laut Daily Mail alle Blicke auf sich gezogen und die Gemüter im Netz erhitzt: Nein, die Rede ist nicht von ihrem Freund JJ Slater (32), sondern von ihrem neuen Welpen Rookie, der seit wenigen Wochen Teil der Price-Familie ist. Das Reality-TV-Sternchen präsentierte den Hund stolz, während es durch die Straßen schlenderte. Doch Katies Haustierhaltung sorgt für Aufregung: Nach einer Reihe tragischer Tierverluste in den letzten Jahren hatte die Tierschutzorganisation PETA Katie vergangenes Jahr knapp 6.000 Euro dafür angeboten, die Haltung von Haustieren dauerhaft einzustellen. Katie ließ sich davon nicht beeindrucken und begrüßte den neuen Vierbeiner in ihrem Leben.

Dieser Schritt kommt trotz der wachsenden Kritik an ihrer Tierhaltung. Sieben Tiere sind laut Daily Mail bereits in ihrer Obhut gestorben. Berichte über unglückliche Vorfälle mit ihren Haustieren, wie der tragische Tod ihres Schutzhundes Blade im vergangenen Jahr oder ihres Pomeranians Sharon im Jahr 2022, haben in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Kritiker werfen Katie, die sich von einer Beauty-OP zur nächsten hangelt, vor, sich nicht ausreichend um die Sicherheit und Pflege ihrer Tiere zu kümmern. Besonders Tierschutzorganisationen wie PETA äußern Bedenken hinsichtlich der Adoptionsentscheidung der fünffachen Mutter. Doch Katie gibt sich unbeeindruckt und scheint überzeugt, dass sie ihrem neuen Hund ein liebevolles Zuhause bieten kann.

Katie hatte im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Haustieren. Dazu gehören Pferde, Hunde, Katzen und sogar Tiere wie ein Chamäleon. Ein Insider sprach im Interview mit The Sun vom Tod des Exoten und belastete Katie: "Bei all ihren Geldsorgen war Katie nicht in der Lage, ihre Villa zu heizen, und Chamäleons müssen es immer warm haben." Während sie von vielen ihrer Fans trotz der Vorwürfe für ihre Tierliebe geschätzt wird, bleibt die Frage, ob Katie sich künftig intensiver mit der Haltung und Sicherheit ihrer Tiere auseinandersetzen wird. Trotz aller Kritik betont die TV-Persönlichkeit immer wieder, wie sehr ihr Tiere am Herzen liegen. "Ich liebe meine Tiere und würde sie niemals absichtlich in Gefahr bringen", hatte sie in früheren Interviews versichert.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Instagram / katieprice Katie Price, Unternehmerin

