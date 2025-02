Trotz heftiger Kritik: Katie Price hat wieder neues Haustier

Katie Price (46) sorgte bislang nicht nur mit ihren vielen Beauty-OPs für Schlagzeilen, sondern auch mit ihrer fragwürdigen Haustierhaltung: Nun hat sich das Ex-Playmate trotz anhaltender Kritik allerdings erneut einen tierischen Begleiter zugelegt. Der Reality-TV-Star wurde laut The Mirror kürzlich mit ihrem neuen Cockerspaniel-Welpen Rookie gesichtet, der gerade einmal zehn Wochen alt ist. Dabei sorgt das neueste Mitglied in ihrem Haushalt schon jetzt für Schlagzeilen: Mit einer Petition fordern Kritiker, Katie das Halten von Tieren zu verbieten. Mittlerweile haben bereits mehr als 37.000 Personen unterschrieben. Besonders die Tierrechtsorganisation PETA kritisiert Katie scharf und bot ihr im vergangenen Jahr sogar öffentlich 6.000 Euro an, wenn sie endgültig auf die Haltung von Haustieren verzichten würde.

Diese Kritik kommt nicht von ungefähr. In den letzten Jahren verloren zahlreiche Tiere in Katies Obhut auf tragische Weise ihr Leben. Viele ihrer Hunde, darunter ihr geliebter Blindenhund Blade, wurden von Autos erfasst, während Rolo, der Hund ihrer Tochter, unter einem elektrischen Sessel erdrückt wurde. Auch exotische Tiere wie ein Chamäleon und mehrere Katzen mussten in Katies Haushalt bereits ihr Leben lassen. Katie selbst wies in einigen Fällen alle Schuld von sich und äußerte, es habe sich um unglückliche Unfälle gehandelt. Dennoch verschärfen solche Vorfälle den Druck auf die fünffache Mutter, Verantwortung zu übernehmen – sowohl von Fans als auch von Tierrechtsorganisationen.

Dass Katie trotz dieser Vorwürfe immer wieder neue Haustiere aufnimmt, sorgt immer wieder für Empörung. PETA bezeichnete sie gegenüber The Sun bereits als "Serien-Tiermörderin". Ihre Tierhaltung wird oft als unachtsam kritisiert – insbesondere, da sie viele ihrer Tiere anscheinend nicht ausreichend schützt. Laut Insidern hole Katie sich bestimmte Tiere gelegentlich nur, um sie in den sozialen Medien zu präsentieren. Dies hat ihr den Ruf eingebracht, Tiere wie Accessoires zu behandeln. Die Petition könnte bei weiteren Vorfällen Druck auf Behörden ausüben, Maßnahmen gegen die Tierhaltung der Unternehmerin zu ergreifen. Doch Katie bleibt davon offenbar unbeeindruckt und erklärte kürzlich, sie werde ihren Kritikern beweisen, dass Rookie ein liebevolles Zuhause bekommen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price' Katzen

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige