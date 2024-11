Polyamorer Lebensstil: Chris Brown hat mehrere Freundinnen

Chris Brown (35) hat enthüllt, dass er derzeit mehrere Beziehungen mit verschiedenen Frauen gleichzeitig führt. In einem Twitch-Livestream mit dem Streamer Kai Cenat gab der R&B-Sänger zu, ein polyamores Leben zu führen. Auf die Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortete Chris mit einem schelmischen Lächeln, verschwieg jedoch die genaue Anzahl seiner Partnerinnen. "Ehrlichkeit ist die beste Devise", betonte er vor den Zuschauern.

Neben seinem aktuellen Beziehungsstatus enthüllte Chris auch einige Details aus seinem Liebesleben. So fragte ihn Kai unter anderem, was das Teuerste gewesen sei, das er jemals einer Frau geschenkt habe. Chris antwortete: "Wahrscheinlich ein 300.000 Euro teurer Ring [...] kein Ehering, einfach ein Ring." Chris ist nicht der einzige Musiker, der mehrere Freundinnen gleichzeitig hat – auch Kollege Ne-Yo (45) bevorzugt den polyamoren Lebensstil.

Chris Brown, der mit bürgerlichem Namen Christopher Maurice Brown heißt, erlangte mit Hits wie "Run It!" und "Kiss Kiss" bereits in jungen Jahren weltweite Bekanntheit. Neben seiner musikalischen Karriere ist er auch als Tänzer und Schauspieler tätig. Der mittlerweile dreifache Vater hatte in der Vergangenheit allerdings oft für Schlagzeilen gesorgt – so auch im Jahr 2022 wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Brown bei einem Konzert in Dublin, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Brown, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige