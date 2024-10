Neue Doku über Chris Browns Missbrauchsvergehen geplant

Chris Brown (35) steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit, da am 27. Oktober eine neue Dokumentation mit dem Titel "Chris Brown: A History of Violence" auf dem Sender ID ausgestrahlt wird. Wie Mirror berichtet, sollen in dem Film angebliche Muster von Gewalt und Missbrauch des Sängers beleuchtet werden. Die Doku ist Teil der Kampagne "No Excuse for Abuse". Sie soll einen detaillierten Blick auf Anschuldigungen gegen Chris werfen, einschließlich des Vorfalls mit seiner Ex-Freundin Rihanna (36) im Jahr 2009.

Im offiziellen "Chris Brown: A History of Violence"-Trailer auf YouTube sagt eine Frau: "Chris Brown ist ein erstaunlicher und talentierter Musiker, aber nennen wir das Kind beim Namen: Er ist ein Frauenschläger. Durchgängig, ohne Reue." Die Preview zeigt Clips von Chris, verfolgt von Paparazzi und Fans – und präsentiert erschreckende Fakten über häusliche Gewalt. Zudem werden neue Vorwürfe durch eine anonyme Person erhoben, die bisher nicht an die Öffentlichkeit getreten ist. Auch ein Verweis auf eine Klage aus dem Jahr 2002 wird gemacht, in der Chris beschuldigt wurde, eine Frau auf einer Jacht sexuell missbraucht zu haben. Diese Klage wurde jedoch noch im selben Jahr fallengelassen.

Chris erlangte in jungen Jahren weltweite Bekanntheit als Sänger und Tänzer. Seine Karriere startete steil, doch immer wieder geriet er aufgrund persönlicher Skandale in die Schlagzeilen. Der Vorfall mit Rihanna im Jahr 2009, bei dem er sie verprügelt hatte, brachte ihm eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung ein. Der 35-Jährige kassierte damals eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren auf Bewährung. Zudem musste er an einem Anti-Aggressionsprogramm teilnehmen und 190 Sozialstunden ableisten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna in New York, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Brown und Rihanna im Jahr 2012