Darüber streiten sich Patrick und Arnold Schwarzenegger oft

Die Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77) und sein Sohn Patrick Schwarzenegger (31) sind sich nicht immer einig – vor allem, wenn es um letztere Karriere geht. In einem Interview mit Stern verrät Patrick, dass die Gespräche mit seinem Vater oft an einem bestimmten Punkt immer gleich verlaufen: Arnold ist der Meinung, dass Schauspieler stets nach der Hauptrolle greifen sollten, während sein Sohn eher an langsame Fortschritte und den Wert kleinerer Rollen glaubt. "Er [Arnold] sagt: 'Warum auf die kleinen Sachen fokussieren, wenn du auch die großen Rollen haben kannst?'", so Patrick.

In ihren Diskussionen prallen zwei Generationen aufeinander, die unterschiedliche Erfahrungen in Hollywood gemacht haben. Arnold erinnert seinen Sohn gern daran, wie er selbst den Sprung vom unbekannten Darsteller zum Superstar schaffte – ein Erfolg, den er auf seine unbeirrbare Zielstrebigkeit zurückführt. Patrick ist jedoch überzeugt, dass man in der heutigen Filmwelt oft über kleinere Rollen und Umwege den Durchbruch schafft: "Die meisten Leute haben ihren Erfolg nicht über Nacht aufgebaut."

Dass Arnold ein Mann der klaren Worte ist, lässt sich nicht nur an seinen Karriereratschlägen erkennen. Laut Patrick spricht die "Terminator"-Bekanntheit den ganzen Tag in Motivationsfloskeln. Die Vater-Sohn-Beziehung könnte trotz mancher Uneinigkeiten kaum stärker sein. In einem Interview mit Bunte schwärmte der 31-Jährige in den höchsten Tönen von seinem Vater: "Mein Vater ist ein sehr weiser Mann, und ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich Dinge genauso sehe wie er."

Emma McIntyre/Getty Images Arnold und Patrick Schwarzenegger im Oktober 2017

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

