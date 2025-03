Patrick Schwarzenegger hält Papa Arnold für "sehr weise"

Patrick Schwarzenegger (31), der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77), hat sich in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte über seine Beziehung zu seinen Eltern geäußert. "Mein Vater ist ein sehr weiser Mann, und ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich Dinge genauso sehe wie er", erklärte der Schauspieler. Patrick betonte, wie sehr ihn die strikte, aber ausgewogene Erziehung seiner Eltern geprägt habe. Offenheit und Ehrlichkeit seien stets die Basis ihrer Familienkommunikation gewesen. "Meine Eltern waren definitiv strenger als gewöhnliche Eltern", fügte der Star der Erfolgsserie "The White Lotus" hinzu.

Patrick, der aus der gescheiterten Ehe zwischen Arnold Schwarzenegger und der Journalistin Maria Shriver (69) hervorgegangen ist, lobte in dem Gespräch besonders die Balance, die seine Eltern trotz ihrer Strenge gefunden hätten. Beide hätten unabhängig voneinander großen Einfluss auf seine heutigen Ansichten. Besonders beeindrucke ihn, wie ähnlich er seinem Vater und dessen Perspektiven mit zunehmendem Alter werde. Patrick, der seinen Durchbruch als Schauspieler unter anderem mit "Midnight Sun" feiern konnte, hat mit seiner Familie offenbar ein enges Verhältnis und lässt dabei durchblicken, wie wichtig gegenseitiger Respekt und Unterstützung für ihn sind.

Doch nicht nur privat sind Vater und Sohn eine beeindruckende Kombination. Arnold Schwarzenegger, der sich im Laufe seiner Karriere als Schauspieler, Politiker und Geschäftsmann weltweit einen Namen gemacht hat, steht seinem Sohn auch karrierebezogen zur Seite. Bereits in der Vergangenheit feierte der Hollywood-Veteran Patricks Erfolge in der Serie "The White Lotus" und zeigte sich stolz auf dessen mutige Entscheidungen. Bei der Premiere der dritten Staffel der Serie, die 2025 erscheint, war Arnold überschwänglich und witzelte über den Einsatz seines Sohnes vor der Kamera, wo dieser unter anderem in einer Nacktszene zu sehen ist. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", kommentierte er. Es scheint, als sei die Verbindung zwischen Vater und Sohn nicht nur familiär, sondern auch beruflich von gegenseitiger Bewunderung geprägt.

Getty Images Patrick Schwarzenegger, Oktober 2024

Getty Images Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

