So fühlt sich Deepika Padukone nach der Geburt ihrer Tochter

Die gefeierte Schauspielerin Deepika Padukone (38) freute sich vor wenigen Wochen über die Geburt ihres ersten Kindes: Sie und ihr Mann Ranveer Singh (39) hießen im September ihre Tochter auf der Welt willkommen. Jetzt spricht der Bollywoodstar darüber, wie die ersten Tage als Mama verliefen. In einem Gespräch der Vortragsreihe der Live Love Laugh Foundation bei The Quint beschreibt Deepika ihre aktuellen Erfahrungen: "Es gibt bestimmte Tage, an denen ich mich gestresst oder ausgebrannt fühle, weil ich nicht genug geschlafen habe oder meine Selbstfürsorgerituale nicht praktiziert habe."

Dass die 38-Jährige so frei von ihrem Schlafmangel und dem Stress als frischgebackene Mama erzählt, dürfte ihre zahlreichen Fans nicht verwundern. Die Berühmtheit ist dafür bekannt, offen über mentale Gesundheit und persönliche Herausforderungen zu sprechen. Im Laufe der Unterhaltung thematisiert Deepika auch ihre Einstellung zu kritischen Stimmen: "Im Großen und Ganzen geht es darum, wie man mit Kritik umgeht und wie man sie positiv nutzt und an sich arbeitet. Man muss sich anstrengen und geduldig sein."

Die Inderin und ihr Mann, ebenfalls Schauspieler, zählen zu den beliebtesten Paaren der indischen Filmindustrie: In "Eine unsterbliche Liebe – Bajirao & Mastani", einem sehr erfolgreichen indischen Film, mimten die beiden 2015 ein Liebespaar. Nach ihrer Hochzeit 2018 krönten sie dieses Jahr mit der Geburt ihres Kindes ihre gemeinsame Liebe. Auf Instagram teilten sie die süßen News mit der Verkündung: "Willkommen, Baby Girl" sowie der Bekanntgabe des Geburtsdatums, dem 8. September 2024.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018

Anzeige Anzeige