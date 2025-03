Süß: Für ihren Sohn ist Halle Bailey Arielle

Halle Bailey (24) hat einen besonders süßen Moment mit ihrem Sohn Halo geteilt. Die Schauspielerin, die 2023 als Arielle in der Live-Action-Version von Disneys "Die kleine Meerjungfrau" zu sehen war, veröffentlichte ein Video auf X, in dem ihr 14 Monate alter Sohn sie erstmals in ihrer Rolle als Meerjungfrau erkennt. In dem Clip, der auf ihren Social-Media-Kanälen zu finden ist, schaut Halo gebannt auf den Fernseher, lächelt und sagt "Mama", als er Arielle sieht. Von Halle selbst ist nur die Stimme zu hören, doch sie scheint sich zu freuen und fragt den Kleinen nochmal: "Jaa, ist das Mama?" Worauf Halo noch einmal "Mama" sagt. Darauf reagierte Halle emotional und schrieb zu dem Video: "Ich weine, er weiß tatsächlich, dass Arielle ich ist".

Dieser rührende Moment dokumentiert jedoch nicht das erste Mal, dass Halo seine Mutter in einem ihrer Projekte erkennt. Bereits im Februar teilte Halle ein Video von ihm, in dem er zu ihrem Song "Back and Forth" tanzte, den sie in einem speziellen "Valentine Visualizer" veröffentlicht hatte. Halle, die ihren Sohn mit ihrem ehemaligen Partner, dem Rapper DDG (27), bekam, genießt offensichtlich die Momente, in denen Halo ihr künstlerisches Schaffen entdeckt. Laut seiner Tante Chlöe Bailey (26) zeige er auch schon erste musikalische Talente. "Er singt, tanzt und macht Beats mit seiner Kindermaschine", verriet Chlöe gegenüber People.

Halle wurde durch die Rolle der Arielle weltweit bekannt. Seit ihrem musikalischen Durchbruch mit ihrer Schwester Chlöe als das R&B-Duo Chlöe x Halle hat die in Atlanta geborene Künstlerin eine beeindruckende Karriere hingelegt. Entdeckt wurden die beiden damals von Beyoncé (43), die sie bei ihrem Label Parkwood Entertainment unter Vertrag nahm. Doch trotz des beeindruckenden beruflichen Erfolgs sind es offenbar die kleinen, intimen Momente mit Halo, die sie persönlich am meisten bewegen. Auch trotz der Trennung von Halos Vater feierten DDG und Halle den ersten Geburtstag ihres Sohnes zusammen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chlöe Bailey und Halle Bailey im September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images DDG und Halle Bailey und ihr Sohn Halo, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige