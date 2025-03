Hin und Her mit Joshi: AYTO-Joanna vertraute auf Bauchgefühl

Die Are You The One?-Situation zwischen Joanna und Joshua, Joshi Josh genannt, scheint ein ständiges Hin und Her zu sein. Viele Zuschauer können nicht mehr nachvollziehen, weshalb sie immer wieder zu ihm zurückgeht. Gegenüber Promiflash äußert sich Joanna persönlich dazu. Auch wenn sie die Kritik von außen nachvollziehen könne, sei sich auch im Nachhinein sicher, immer nach ihren Gefühlen gehandelt zu haben: "Manchmal sieht man Dinge von außen anders, als wenn man selbst mittendrin steckt."

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show machen die Zuschauer ihre Meinung deutlich: Sie sind genervt von der Konstellation, eine Nutzerin gibt sogar zu, bei Szenen mit den beiden vorzuspulen. Harte Worte – dennoch steht Joanna zu ihrem Verhalten vor der Kamera. "Ich bereue nicht, dass ich ihm in dem Moment verziehen habe, weil es sich für mich in genau diesem Augenblick richtig angefühlt hat. Ich glaube an das Gute im Menschen und manchmal gebe ich meinen Gefühlen mehr Macht als meinem Verstand. Das bin einfach ich", erklärt die Beauty. Joanna habe eine Anziehung zu Joshi gespürt und sei mit ihm zudem auf "einer Wellenlänge" gewesen.

Für besonders viel Verwirrung sorgte Joshi in Folge 15, als er Joanna "aus Versehen" ein Liebesgeständnis machte. Während einer romantischen Feuershow rutschten ihm die drei magischen Worte heraus. Dass er diese aber auch so meinte, bestritt er in der Matching Night gegenüber Moderatorin Sophia Thomalla (35). "In manchen Situationen handeln Männer einfach aus dem Affekt heraus", versuchte er, die unangenehme Szene zu erklären.

Joanna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

"Are You The One?"-Kandidat Joshua

