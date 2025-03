Versehen? "Are You The One?"-Josh macht ein Liebesgeständnis

In den vergangenen Folgen von Are You The One? fiel Joshua, genannt "Joshi Josh", vor allem durch seine Unentschlossenheit auf. Insbesondere Joanna wurde immer wieder von ihm enttäuscht, da er sich einfach nicht festlegen wollte. Bei einer romantischen Feuershow in Folge 15 schlägt der Student aber plötzlich ganz andere Töne an: Liebevoll nimmt er Joanna in den Arm – dabei rutscht ihm beinahe ein "Ich liebe dich" heraus. Auch wenn er es schnell überspielt, ist der Beauty nicht entgangen, welche Worte ihr zugesäuselt wurden. Joanna ist total verwirrt und überfordert.

Als der 24-Jährige dann in der Matching Night von Sophia Thomalla (35) zur Rede gestellt wird, rudert er ganz schön zurück. "Ich habe das ja nicht ausgesprochen, dementsprechend ist es nicht gültig", versucht er sich rauszureden und erklärt Sophia: "In manchen Situationen handeln Männer einfach aus dem Affekt heraus." An Joanna gewandt, gesteht er dann: "Ich mag dich. Ein bisschen. Mehr als die anderen." Ob die Stuttgarterin seine Gefühle erwidert und es sich bei den beiden vielleicht sogar um ein Perfect Match handelt, wird sich noch zeigen.

Dass die zwei in der Matching Night nebeneinanderstehen, hätte vor einigen Tagen wohl noch niemand vermutet – denn in der vergangenen Folge hing der Haussegen zwischen Joanna und Joshi noch ziemlich schief. Die 26-Jährige war schwer enttäuscht von seinem Verhalten und stellte den Aachener zur Rede. "Du bist der Grund, warum ich niemandem vertrauen kann", warf sie ihm an den Kopf und legte nach: "Ich will dich nicht mehr sehen, ich will mit dir nicht reden. Ich will kotzen, wenn ich dich sehe."

Anzeige Anzeige

Instagram / majol1e Joanna, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Joanna, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige Anzeige

Anzeige