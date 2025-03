In der Ehe von Olli Pocher und Amira hat es länger gekriselt

Oliver Pocher (47) enthüllt neue Details zur Trennung von seiner Ex-Frau Amira (32). In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" spricht er mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) über sein Verhältnis mit Amira vor der Trennung. Ihm zufolge soll es bereits um Ostern herum gekriselt haben. "[Das war] sehr interessant. Das war ja eine Phase, wo Amira mir relativ plötzlich sagte, dass ich nicht mit nach Österreich kommen sollte. Wo ich mich schon gewundert habe. Wo es dann hieß: Ja nee, ich will dann auch zur Familie. Und dann bist du immer nur da, und irgendwie finde ich das doof." Olli sei einfach "ausgeladen" worden und habe sich danach wie "in einem Schwebezustand" gefühlt. Statt mit Amira habe er die Feiertage gemeinsam mit Sandy und den Kindern verbracht.

Die Trennung verkündete das Ehepaar schließlich im Juli 2023. Schnell artete die Scheidung in einen Rosenkrieg aus – beide Seiten machten sich schwere Vorwürfe. Der Comedian behauptete im Interview mit Bild sogar, dass es seiner Verflossenen nur um sein Geld und seinen Namen gegangen sei. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann – wie so oft – nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag. Es wird dann hier geschachert, dort noch mal versucht, 50 Euro mehr rauszuquetschen", wetterte er.

Während Olli offiziell weiterhin Single ist, hat Amira ihr erneutes Liebesglück in Christian Düren (34) gefunden. Im Juli des vergangenen Jahres gaben die beiden Moderatoren ihr Pärchendebüt auf dem Red Carpet und scheinen seitdem ein Herz und eine Seele zu sein. Ein Paar waren die beiden zu dem Zeitpunkt schon länger – die TV-Bekanntheit entschied sich jedoch bewusst dafür, ihre Beziehung zunächst geheim zu halten. "Ab einem gewissen Alter und gerade auch nach so einer öffentlichkeitswirksamen Trennung war das auch eine Sache von Respekt und Rücksicht, dass man da jetzt nicht irgendwelche Kussfotos [teilt]", erklärte sie kurz nach dem gemeinsamen Auftritt in ihrem Podcast "Liebes Leben".

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

Anzeige Anzeige

Schroewig News & Images / ActionPress Amira Aly und Christian Düren im Juli 2024

Anzeige Anzeige