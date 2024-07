Darum machte Amira Pocher neue Beziehung erst jetzt publik!

Vor wenigen Tagen machte Amira Pocher (31) ihre neue Beziehung zu Christian Düren (34) nach einem halben Jahr Versteckspiel endlich offiziell. In ihrem Podcast "Liebes Leben" verrät die Moderatorin jetzt, warum sie ihre neue Liebe vorher so lange geheim gehalten hatte: "Ab einem gewissen Alter und gerade auch nach so einer öffentlichkeitswirksamen Trennung war das auch eine Sache von Respekt und Rücksicht, dass man da jetzt nicht irgendwelche Kussfotos [teilt]."

Schon vor ihrem gemeinsamen Pärchendebüt waren Knutschfotos der beiden Turteltauben aufgetaucht – das sei von Amira jedoch zu keinem Zeitpunkt geplant gewesen. "Klar, ich rede jetzt von freiwillig, dass ich die jetzt poste und hier gucke mal, ich bin so happy. Wenn das passiert ist, war das nicht absichtlich, sondern dann waren es einfach Paparazzi", versichert die Beauty im Podcast. Mittlerweile sei laut der Ex von Oliver Pocher (46) genug Gras über die Sache gewachsen. Amira findet: "Und jetzt nach einem halben Jahr oder eben einem Jahr Trennung [...] – dann darf Mutti ja auch einfach mal weitermachen und sich dazu bekennen."

Dass die Katze aus dem Sack ist, macht das verliebte Paar superhappy. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt bei der Modenschau des Labels Marc Cain verkündet Amira gegenüber Bild: "Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist. Jetzt muss ich mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss." Und auch Christian könnte nicht glücklicher über das Beziehungsouting sein: "Es ist das erste Mal und deswegen ist es aufregend. Aber es ist total gut, fühlt sich gut an."

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Action Press Amira Pocher und Christian Düren bei einem Event im Juli 2024

