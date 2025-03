JoJo-Siwa-Fans dürfen für 900 Euro beim Konzertaufbau helfen

JoJo Siwa (21) plant für diesen Sommer eine Konzerttour quer durch die Vereinigten Staaten – und überrascht mit einem ungewöhnlichen Angebot: Für knapp 900 Euro dürfen sich ihre Fans als Aufbauhelfer verdingen. Wer jetzt allerdings davon ausgeht, dass die Sängerin ihre Anhänger für ihre Arbeit entlohnt, liegt falsch. Die 900 Euro sind an der Konzertkasse pro VIP-Ticket zu entrichten, während die Tätigkeit beim Konzertaufbau als besonderes Feature dieser sogenannten "Dream Guest"-Pakete gedacht ist. "Ihr seid beim Aufbau dabei und könnt mithelfen, dass auf der Bühne alles passt", erklärte JoJo in einem Interview mit Access Hollywood. "Vielleicht testet ihr auch die Trommeln oder das DJ-Pult mit mir."

Das VIP-Erlebnis umfasst laut Ticketmaster noch weitere Highlights: So erhalten die Teilnehmer eine exklusive Einladung zum Soundcheck, dürfen die Songauswahl für das Konzert "mitbestimmen" und an einem Meet-and-Greet inklusive Autogramm und Fotomöglichkeit teilnehmen. Zusätzlich wartet ein besonderes Andenken auf die VIP-Ticket-Besitzer: ein Kleidungsstück, das JoJo während des Konzerts getragen hat, wird persönlich für sie signiert. Für Fans mit kleinerem Budget gibt es jedoch auch günstigere VIP-Pakete – allerdings ohne die einzigartige Chance, dem Event-Team der Sängerin bei den Aufbauarbeiten zur Hand zu gehen.

JoJos Karriere gilt als Paradebeispiel für den rasanten Aufstieg von Kinderstars – mit all den Problemen, die damit einhergehen. Vom quirligen "Dance Moms"-Mädchen mit Schleifen im Haar wurde die 21-Jährige in den vergangenen Jahren zu einer international bekannten Entertainerin. Mit ihrer bunten Ästhetik, energiegeladenen Auftritten und einer starken Social-Media-Präsenz konnte sie sich eine treue Fangemeinde aufbauen. Doch ihr Übergang vom Kinderstar zur erwachsenen Künstlerin gestaltete sich bereits in der Vergangenheit herausfordernd. Während einige JoJos Wandlungsfähigkeit schätzen, kritisieren andere ihre neue künstlerische Ausrichtung immer wieder als unauthentisch.

Getty Images JoJo Siwa, Musikerin

Getty Images Jojo Siwa im Dezember 2018

