Skurriler Kopfschmuck: JoJo Siwa überrascht auf Red Carpet

JoJo Siwa (21) sorgt bei den diesjährigen iHeartRadio Music Awards in Los Angeles für Aufsehen: Die Sängerin präsentiert sich im Dolby Theater in einem futuristischen Outfit, mit dem sie sämtliche Blicke auf sich zieht. Ihre hellblauen, mit silbernen Verzierungen übersäten Baggy-Jeans kombiniert sie mit einer Oversized-Jeansjacke und einem pastellpinken Versace-Bralette. Doch der eigentliche Hingucker ist ihre neue Haarfarbe: JoJo verabschiedete sich von ihren ikonischen blonden Locken und zeigt sich mit glatten, schokoladenbraunen Haaren. Abgerundet ist der Look durch schimmernde, pinkfarbene Hörner und ein mit Kristallen besetztes Kopfstück, das ihr Styling in ein wahres Kunstwerk verwandelt.

JoJo scheint die iHeartRadio Music Awards als Plattform für ausgefallene Looks zu nutzen: Bereits im vergangenen Jahr machte sie dort Schlagzeilen mit einem von Kiss inspirierten Outfit, das die Meinungen spaltete, jedoch die Zustimmung von Kiss-Legende Gene Simmons (75) erhielt. Die diesjährige Verwandlung zeigt erneut ihre Vorliebe für außergewöhnliche Modeexperimente. In Interviews betonte JoJo, dass sie Spaß daran habe, mit Mode zu spielen und Grenzen zu überschreiten. "Ich möchte, dass die Leute sich fragen: 'Warum trägt sie das? Was macht sie da? Was hat sie jetzt an?' Das ist ein lustiges Spiel für mich", verriet sie gegenüber People.

Abseits des Blitzlichtgewitters genießt JoJo ihr neues Liebesglück mit ihrer Freundin Kath Ebbs, das sie Anfang des Jahres auf Instagram publik machte. Die beiden Frauen feierten daraufhin im Februar ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich bei einer Premiere in Sydney. Auch bei den iHeartRadio Music Awards ist Kath an JoJos Seite und die zwei wirken superglücklich miteinander. Im Kontrast zum Glitzer-Look der Musikerin wählt Kath ein schwarzes Outfit von Balenciaga. Mit ihm lenkt sie nicht vom außergewöhnlichen Erscheinungsbild ihrer Partnerin ab und lässt dieser das Rampenlicht.

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Getty Images Sängerin Jojo Siwa, iHeart Radio Awards im April 2024

