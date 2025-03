Katie Price' Schwester Sophie witzelt über Katies Beauty-OPs

Katie Price (46) hat indirekt erneut für Schlagzeilen gesorgt – diesmal nicht durch ein weiteres Beauty-Experiment oder fragwürdige Haustierhaltung, sondern durch die spöttischen Bemerkungen ihrer kleinen Schwester Sophie. In einer neuen Episode von Katies Podcast "The Katie Price Show" scherzte Sophie offen über die Vorliebe ihrer Schwester für chirurgische Eingriffe, nachdem diese online für ihre angeblich "zu großen" Zähne kritisiert worden war. Die frühere Glamour-Ikone, die gerade erst eine weitere Gesichts-OP in der Türkei hat machen lassen, erklärte in einem Video auf Social Media: "Meine Zähne sind nicht neu! Das liegt vielleicht daran, dass meine Lippen dünner wirken, weil ich sie derzeit nicht auffüllen lasse." Trotz des Gegenwinds betonte Katie, dass sie glücklich mit ihrem Aussehen sei.

Sophie, die selbst zugab, schon Eingriffe wie eine Brustoperation hinter sich zu haben, äußerte sich im Podcast skeptisch zu weiteren Schönheitseingriffen. Sie erklärte, Botox-Termine regelmäßig zu buchen, letztlich aber aus Unsicherheit immer wieder abzusagen: "Ich denke, Gesichts-OPs können ein schwieriger Weg sein", folgte ein Seitenhieb in Richtung ihrer prominenten Schwester. Katie reagierte gewohnt gelassen auf das Thema: "Ich weiß genau, was du meinst." Trotz des humorvollen Tons macht Katies langfristige Hingabe zur plastischen Chirurgie vielen in ihrem Umfeld Sorgen – besonders, da sie kürzlich bereits unzufrieden mit einem Facelift war und es nachbessern ließ.

Katie Price, einst unter dem Namen Jordan ein Star der Glamourwelt, hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beispiellose Verwandlung durchgemacht und sich unzähligen kosmetischen Eingriffen an Körper und Gesicht unterzogen. Seit ihrem Einstieg als 16-jähriges Model habe sie laut Daily Mail mehrere hunderttausend Euro investiert, um ihrem Idealbild immer näherzukommen. Doch während sie selbst betont, die Eingriffe oft kostenlos erhalten zu haben, äußern sich auch Fans und Freunde teils besorgt über das Ausmaß ihrer Operationen. Ihre Schwester, Zweifachmama Sophie, die Katie trotz gelegentlicher Sticheleien immer unterstützt, scheint daran erinnert zu haben, dass Schönheit nicht nur von äußeren Veränderungen abhängt.

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Instagram / sophie_pricey Sophie Price mit ihrem Nachwuchs Olive Florence Beatrix Brooks

