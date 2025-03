Selena Gomez begeistert in knallrotem Look bei Make-up-Event

Selena Gomez (32) zog bei einem Event ihrer Kosmetikmarke Rare Beauty in New York City alle Blicke auf sich. Am Mittwochabend erschien die Sängerin und Schauspielerin in einem roten Minikleid, das mit einer großen 3D-Blume verziert war. Dazu kombinierte die Disney-Bekanntheit einen passenden Oversize-Blazer, der für einen weiteren Hingucker sorgte. Ihr Make-up, ein kräftiger roter Lippenstift und ein elegantes Blow-out rundeten den Look perfekt ab. Vor Ort zeigte sich Selena jedoch nicht nur stilsicher, sondern auch großzügig, als sie laut People den anwesenden Fans verriet: "Ihr könnt euch ein Rouge eurer Wahl aussuchen, und ich werde euch ein Produkt schenken. Es geht auf mich, und ich liebe euch."

Der Anlass für die Veranstaltung war die Vorstellung von Selenas neuem Bouncy Blush, den sie zuvor auf Instagram angekündigt hatte. "Er ist weich, er ist traumhaft, und er ist endlich da", schrieb sie begeistert. Der neue Blush ergänzt die erfolgreiche Linie von Rare Beauty und besticht laut Beschreibung durch eine cremige Textur, die zu einem pudrigen Finish wird. Bei Sephora und anderen Verkaufsstellen ist das Produkt bereits jetzt erhältlich und sorgt bei Fans und Beauty-Influencern gleichermaßen für Gesprächsstoff. In einem TikTok-Video von Sephora, das während des Events aufgenommen wurde, sieht man Selena von einer begeisterten Menge umgeben – die positiven Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Selena ist nicht nur beruflich gerade auf der Überholspur – auch privat läuft es für die 32-Jährige fantastisch. Die Sängerin ist seit Dezember 2023 offiziell mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (37) zusammen. Fast genau ein Jahr später ging das Paar den nächsten Schritt: Im Dezember 2024 hielt Benny während eines romantischen Picknicks um die Hand des Popstars an. Momentan planen die beiden ihre Traumhochzeit. Laut einem Insider hat Selena sogar schon eine ganz genaue Vorstellung von ihrem großen Tag. "Sie wollen ihren Kindern eines Tages von ihrer fabelhaften Gartenhochzeit mit ihren Freunden und ihrer Familie erzählen", plauderte eine interne Quelle vor wenigen Tagen im Life & Style-Interview aus.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Getty Images Selena Gomez, 2025

