So sehr genießt Kourtney Kardashian Zeit mit ihren Liebsten

Kourtney Kardashian (45) ist ein Familienmensch durch und durch. Was ein Glück, dass sie nicht nur selbst fünf Geschwister hat, sondern auch Mama von vier Kindern sowie Tante von zahlreichen Nichten und Neffen ist. In der aktuellen Episode von The Kardashians verbringt die ältere Schwester von Kim Kardashian (44) Quality Time mit ihren Liebsten: Sie machen einen Ausflug auf ein Kürbisfeld. "Ich liebe Tage, an denen ich mit allen Kindern zusammen bin. Meine Nichten und Neffen, meine Mutter und mit Travis (49), da vergisst man alles andere. Nichts anderes zählt. Das zu haben, ist wirklich etwas Besonderes", schwärmt sie.

Kourtneys Kinder Reign (10), Penelope (12) und Mason (15) stammen aus ihrer ehemaligen Beziehung mit Scott Disick (41). Von 2006 bis 2015 waren der TV-Star und der 41-Jährige ein Paar. Anfang 2020 machte Kourtney dann ihre Liebe zu dem Blink-182-Schlagzeuger und Musikproduzenten Travis Barker öffentlich. Zwei Jahre darauf heirateten die zwei spontan in Las Vegas, während die Geburt des kleinen Rocky Thirteen (1) Ende 2023 ihr Glück perfekt machte. Die Familienplanung der beiden soll damit aber noch nicht abgeschlossen sein – laut einem Insider sei der Wunsch nach einem weiteren gemeinsamen Baby groß. "Kourtney ist sehr offen, was ihren Wunsch nach einem weiteren Baby mit Travis angeht, und sie versuchen es auf ganz altmodische Weise praktisch ununterbrochen", verriet die Quelle gegenüber OK!.

Während die 45-Jährige an weiterem Nachwuchs arbeitet, sorgt jemand anderes aus ihrer engsten Familie für Baby-Schlagzeilen! Über einen mutmaßlich gefälschten Social-Media-Account wurden in den vergangenen Wochen Gerüchte gestreut, dass Kourtneys 15-jähriger Sohn Mason Vater einer Tochter geworden sein soll. Dieser Account verbreitete Fotos eines Babys und detaillierte Geschichten, was die Spekulationen weiter anheizte. Anfang März bezog seine Mutter in ihrer Instagram-Story Stellung und machte deutlich: "Ich spreche selten Gerüchte oder Verschwörungen an, die mich oder meine Familie betreffen, aber hier geht es um mein Kind und es fühlt sich falsch an, irgendjemanden auch nur für eine Sekunde glauben zu lassen, dass diese Lüge auch nur im Entferntesten wahr ist."

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

Instagram / masondisick Reign und Mason Disick, Brüder

