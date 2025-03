Spoiler: Dieser Kandidat gewinnt wohl "Promis unter Palmen"

Achtung, Spoiler!

Das Finale von Promis unter Palmen steht kurz bevor, doch die Katze ist bereits aus dem Sack: Cosimo Citiolo (43) soll laut Informationen der Bild-Zeitung als Gewinner aus der beliebten Realityshow hervorgehen. Die Aufzeichnung fand vor einigen Wochen in einer luxuriösen Strandvilla in der thailändischen Provinz Phang-nga statt. In einem spannenden Finale setzte sich Cosimo gegen seine Mitstreiter Melody Haase (31), Menowin Fröhlich (37), Lisha Savage, Chris Manazidis und Nikola Glumac (29) durch – und sicherte sich die Siegprämie in Höhe von 44.200 Euro.

Dabei war das Finale nicht nur eine Frage der Sympathie, sondern auch des Geschicks: Die Finalkandidaten mussten sich in mehreren Spielen behaupten, bei denen es auf Glück und Können ankam. Besonders überraschend: Das "Team Original Gangsta" – bestehend aus Lisha, Chris und Nikola, das während der Staffel durch taktisches Vorgehen auffiel – musste am Ende ohne Gewinn nach Hause gehen. Die erspielte Gewinnsumme wurde während der gesamten Staffel zusammengetragen und ging vollständig an Cosimo, da er sich im entscheidenden Moment als erfolgreichster Kandidat erwies.

Cosimo ist ein alter Hase im Reality-TV. Als Teilnehmer von DSDS erlangte er damals Kultstatus – weniger durch seine musikalischen Leistungen, sondern durch sein Unterhaltungstalent. Seitdem ist er immer wieder in verschiedenen Reality-Formaten aufgetreten. Im Dschungelcamp verriet der 43-Jährige im Jahr 2023, dass er auf die TV-Anfragen sogar angewiesen sei: "Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene."

Anzeige Anzeige

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cosimo Citiolo posiert

Anzeige Anzeige

Anzeige