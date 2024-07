Cameron Diaz und Benji Madden verkaufen ihre Millionenvilla!

Benji Madden (45) und Cameron Diaz (51) genießen das Leben als vierköpfige Familie. Nun haben die Schauspielerin und der Good-Charlotte-Gitarrist eine bedeutende Entscheidung getroffen. Wie Mirror berichtet, wird ihr gemütliches Anwesen in Beverly Hills zum Verkauf angeboten. Der nächste Besitzer muss allerdings ganz schön tief in die Tasche greifen, denn es kostet 16,3 Millionen Euro. Dafür besteht es auch aus sieben Schlafzimmern, achteinhalb Bädern und verfügt über ein knapp 6500 Quadratmeter großes Grundstück. Die Hollywoodstars mussten vor vier Jahren 13,4 Millionen Euro für die Villa bezahlen.

Warum das Haus jetzt zum Verkauf steht, ist nicht bekannt. Allerdings wird die Familie nicht ohne Dach über dem Kopf dastehen. Benji und Cameron besitzen laut der britischen Zeitung noch drei weitere Immobilien. In Montecito, wo zum Beispiel auch die Kardashians wohnen, verfügen sie demnach über eine Villa mit zehn Zimmern. Außerdem gehört ihnen ein Anwesen in den Hollywood Hills und eine schicke Wohnung in New York.

Im März waren Cameron und Benji zum zweiten Mal Eltern geworden. Auf Instagram hatte der Rocker die Geburt damals mit einem abstrakten Gemälde verkündet. Dazu hatte er geschrieben: "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben. Er ist fantastisch und wir sind alle so glücklich, dass er hier ist!" Zur Sicherheit des kleinen Kerls würde das berühmte Pärchen allerdings darauf verzichten, Fotos von ihm zu posten.

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

Getty Images Benji Madden, Musiker

