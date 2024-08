Selten: Cameron Diaz und ihr Benji knutschen ganz öffentlich

Die amerikanische Schauspielerin Cameron Diaz (51) und ihr Ehemann Benji Madden (45) schweben auf Wolke sieben! Bei einem romantischen Spaziergang am Montag in Montecito genoss das Pärchen seine gemeinsame Zeit. Auf neuen Fotos sind die sonst eher zurückgezogenen Turteltauben eng aneinandergeschmiegt bei einem innigen Kuss in aller Öffentlichkeit zu sehen. Den Aufnahmen ist zu entnehmen, dass sie den Abend in der kalifornischen Stadt in einem Restaurant verbrachten. Im Anschluss an ihr Dinner turtelten die beiden an der frischen Luft und ließen den Sommerabend ausklingen – mit dabei war auch ihr kleiner Sohn Cardinal, den die stolze Mama in einem Kinderwagen schob.

Obwohl die beiden auf den neuesten Schnappschüssen wie ein absolut sorgloses Traumpaar wirken, mussten die zwei im Privaten auch hart an ihrer funktionierenden Beziehung arbeiten. Das lag vor allem Cameron am Herzen, wie ein Insider gegenüber OK! ausplauderte. Mit einer Paartherapie fanden sie schließlich die perfekte Lösung für aufkommende Konflikte: "Sie hat ihren Freunden erzählt, dass sie zusammen hingehen und dass es die Kommunikation reibungslos am Laufen hält und Probleme löst, bevor sie ernst werden."

Die 51-Jährige und der Gitarrist sind mittlerweile Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Ihr Söhnchen Cardinal erblickte im März dieses Jahres das Licht der Welt und ihre Tochter Raddix wurde bereits 2019 geboren. Durch den Fokus auf ihr Familienleben zog sich Cameron viele Jahre aus der Filmbranche zurück. Ihre Auszeit ist jedoch bald vorbei und die Fans dürfen sich über das Comeback des Hollywoodstars freuen! Netflix kündigte an, dass die Darstellerin am 15. November in der Streaming-Komödie "Back in Action" an der Seite von Jamie Foxx (56) zu sehen sein wird.

@CelebCandidly / MEGA Cameron Diaz und Benji Madden, August 2024

Getty Images Jamie Foxx und Cameron Diaz im Jahr 2014

