Cameron Diaz und Benji genießen Familienzeit mit ihren Kids

Voll bepackt mit Kinderwagen und Einkaufstüten schlendern Cameron Diaz (51) und Benji Madden (45) durch die Straßen Montecitos. Sichtlich gut gelaunt zeigten sich die Schauspielerin und der Good-Charlotte-Gitarrist in ganz entspannten Klamotten, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Sowohl Cameron als auch Benji trugen schwarze, schlichte Kleidung. Der "Bad Teacher"-Darstellerin rutschte sogar fast die Brille von der Nase. Ihre kleine Tochter Raddix hielt Papas Hand und stampfte in einem bunten Einteiler und rosafarbenen Cowboy-Stiefeln durch die Gegend.

Cameron und Benji wirken auf den Fotos wie ein eingespieltes Team – ob das eventuell an der gemeinsamen Paartherapie liegt? Gegenüber OK! verriet ein Insider im April dieses Jahres, dass die zweifache Mama ein großer Fan von Psychotherapien sei. Seitdem sie sich aus dem Blitzlichtgewitter Hollywoods herausgezogen hat, soll sich Cameron hauptsächlich auf ihre mentale Gesundheit konzentrieren – und eben auf ihre Beziehung mit Benji! "Sie hat ihren Freunden erzählt, dass sie zusammen hingehen und dass es die Kommunikation reibungslos am Laufen hält und Probleme löst, bevor sie ernst werden", ließ die Quelle wissen.

Cameron und Benji sind bereits seit über zehn Jahren ein Paar. Die beiden verlobten sich 2014 und schon wenige Tage später läuteten die Hochzeitsglocken. "Wir haben in unserem Wohnzimmer in Anwesenheit unserer Freunde geheiratet. Wir hatten eine kleine Party in unserem Hinterhof auf dem Tennisplatz", schwärmte die 51-Jährige gegenüber E! News. Außerdem verriet sie, welcher Gedanke ihr als Erstes in den Sinn kam, als sie ihren Ehemann zum ersten Mal sah: "Das Erste, was ich sagte, als ich meinen Ehemann traf, war: 'Er ist heiß'." Die beiden gemeinsamen Kinder rundeten das Familienglück vollends ab.

Getty Images Benji Madden und Cameron Diaz in Los Angeles, Juni 2016

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com/ Action Press Cameron Diaz und Benji Madden

