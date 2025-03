Das sind die Nominierungen der diesjährigen BAFTA TV Awards

Die Nominierungen für die BAFTA TV Awards 2025 stehen fest, und es ist ein großes Jahr für britische Streaming-Hits. Die Netflix-Produktion Rentierbaby führt mit insgesamt acht Nominierungen das Feld an, darunter wichtige Kategorien wie Limited Drama und Leading Actor für Richard Gadd (35). Nava Mau, die im selben Projekt nominiert wurde, schreibt ebenfalls Geschichte: Sie ist die erste offen transgender Schauspielerin, die bei den BAFTA TV Awards nominiert wurde. Neben "Rentierbaby" glänzen auch Apple TV+' "Slow Horses" und Disney+’ "Rivals", die jeweils sechs Nominierungen erhielten und unter anderem Gary Oldman (67) sowie David Tennant (53) als Leading Actors ins Rennen schicken.

Auch die britische TV-Landschaft zeigt sich stark vertreten. Die BBC dominiert mit insgesamt 75 Nominierungen, darunter Highlights wie die Drama-Serien "Blue Lights" und "Sherwood". Währenddessen überraschte ITV mit sechs Nominierungen für die Serie "Mr Bates vs The Post Office", die insbesondere in der Kategorie Limited Drama Konkurrenten wie "Rentierbaby" und "Lost Boys and Fairies" gegenübersteht. In den internationalen Kategorien wurde unter anderem die Disney+ Show "Say Nothing" nominiert, die gegen große Namen wie "True Detective: Night Country" antreten muss. Zudem sorgt Claudia Winkleman erneut für Schlagzeilen: Die Moderatorin ist wie erwartet für ihre Performance in "The Traitors" nominiert. Die Verleihung findet am 11. Mai 2025 in der Royal Festival Hall in London statt.

"Rentierbaby" fesselte unzählige Zuschauer an ihre Bildschirme. Richard erzählte in der Serie einen prägenden Teil seines Lebens, in dem er von einer Frau über mehrere Jahre hinweg gestalkt wurde. Im Gespräch mit People enthüllte der Autor, wieso er seine Geschichte überhaupt verfilmen lassen hat: "Die Serie ist zwar meine emotional wahre Geschichte, an die ich mich erinnere und die ich erzähle, aber es ist nicht beabsichtigt, irgendwelche realen Personen darzustellen." Vielmehr waren die Dreharbeiten für ihn eine Art Selbsttherapie.

Getty Images Gary Oldman im April 2021 in London

Getty Images Richard Gadd, Februar 2025

