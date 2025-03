Dua Lipa genießt Ausflug in Australien im lässigen Look

Dua Lipa (29) lässt es sich derzeit in Australien gutgehen! Die Sängerin ist aktuell mit ihrer "Radical Optimism"-Welttournee unterwegs und legte vor Kurzem eine Pause von der Bühne ein, um in Sydney Zeit mit Freunden zu verbringen. Bei einem Ausflug nach Bondi Beach zeigte sich die Musikerin von ihrer entspannten Seite: In einem weißen Tanktop mit dem auffälligen Schriftzug "Hardcore", kombiniert mit einem hellgrünen Spitzenrock und einem Western-Gürtel, zog sie alle Blicke auf sich. Ein Eis in der Hand und die Sonne im Gesicht – so genießt Dua ihre Zeit in Down Under.

Die stilbewusste Sängerin bewies einmal mehr, dass auch Freizeitlooks ein modisches Statement sein können. Ihre Accessoires, darunter eine Chanel-Tasche und avantgardistische Tabi-Ballerinas von Maison Margiela, machten den Strandbesuch zu einem Hingucker. Auch auf Instagram gewährte die 29-Jährige ihren Fans Einblicke in ihre Auszeit. Dort posierte sie in einem Bikini aus ihrer eigenen Tour-Merch-Kollektion vor der Kulisse Sydneys und schickte "Kisses from Sydney". Auf der Tour stand sie zuvor in Melbourne auf der Bühne und wird bald nach Neuseeland weiterziehen, bevor ihre Reise sie zurück nach Europa führt.

Auch privat könnte es für Dua aktuell nicht besser laufen: Seit Dezember 2024 sollen sie und ihr Partner Callum Turner verlobt sein. Offiziell bestätigt hat das Paar die Gerüchte bislang nicht – auf Social Media posiert die Musikerin allerdings immer wieder mit einem verdächtigen Klunker an ihrem linken Ringfinger. In einem Interview beim Sundance Film Festival gab der Schauspieler einen weiteren Hinweis auf die vermutete Verlobung: Laut Us Weekly habe der 34-Jährige deutlich gemacht, dass er mit Dua "die Ewigkeit" verbringen wolle.

Instagram / dualipa Dua Lipa im März 2025

MEGA Sängerin Dua Lipa und Schauspieler Callum Turner

