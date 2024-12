Nach Gerüchten: Zeigt Dua Lipa hier ihren Verlobungsring?

Dua Lipa (29) sorgt derzeit für Gesprächsstoff, nachdem sie auf Instagram Fotos veröffentlicht hat, die ein besonderes Detail zeigen: einen markanten Diamantring an ihrem linken Ringfinger. Die Verlobungsgerüchte mit Schauspieler Callum Turner (34) halten sich hartnäckig, da die beiden den Berichten zufolge sich über die Feiertage heimlich verlobt haben sollen. Unter den Schnappschüssen fällt der außergewöhnliche Ring – ein rundgeschliffener Diamant auf einem breiten goldenen Band – sofort ins Auge. Zur Feier des Jahreswechsels kombinierte Dua einen Spitzen-Catsuit in Schwarz, den sie mit einem gleichfarbigen Minikleid und roten Stilettos stylte.

Weder Dua noch Callum haben sich bisher offiziell zu den Spekulationen geäußert – doch ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass die beiden "überglücklich" seien und ihr Glück mit engen Freunden und der Familie bei einer großen Silvesterparty feiern wollen. Seit ihrer ersten Verbindung im Januar 2023, als Dua an einer Afterparty zu Callums Serie "Masters of the Air" teilnahm, scheint ihre Beziehung schnell an Tiefe gewonnen zu haben. Callum habe nicht nur ihr Herz, sondern auch das ihrer Familie und Freunde erobert, so die Quelle weiter.

Dua hat in ihrer Karriere einiges an Aufsehen erregt – auch abseits der Musik. In ihrem Liebesleben hingegen gab es zuletzt ein paar Turbulenzen. Vor Callum führte sie unter anderem Beziehungen mit Anwar Hadid (25) und dem Schauspieler Trevor Noah, die bereits nach wenigen Jahren ihr Ende fanden. Auch Callum hat eine prominente Ex: Er war vier Jahre lang mit der Schauspielerin Vanessa Kirby (36) zusammen.

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

