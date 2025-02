Noah Centineo reflektiert seinen damaligen Drogenkonsum

Noah Centineo (28), bekannt aus der beliebten Netflix-Filmreihe To All the Boys I’ve Loved Before, hat offen über seine Erfahrungen mit Drogen und Alkohol gesprochen. Im Podcast "Chicks in the Office" gab er zu, dass er während seiner Karriere an einem Punkt stand, an dem er "sehr unglücklich" war – obwohl er finanziell abgesichert war und beruflichen Erfolg hatte. Mit gerade einmal 21 Jahren entschied sich der Schauspieler, für ein Jahr komplett mit Alkohol und Drogen aufzuhören. "Ich war jung, 20 Jahre alt, und habe über einen längeren Zeitraum hinweg jeden Tag getrunken und Drogen konsumiert", gab Noah zu. Schließlich fühlte er, dass etwas in ihm gebrochen sei, was ihn dazu brachte, seine Lebensweise zu überdenken.

Während seiner einjährigen Abstinenz stellte Noah fest, dass er sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig deutlich besser fühlte. Er beschrieb diese Phase sogar als "Superkraft", da die Abstinenz ihm half, fokussierter und disziplinierter zu sein. Dinge wie besserer Schlaf und eine klarere Denkweise hätten ihm gezeigt, wie wertvoll ein Leben frei von exzessivem Konsum ist. Dennoch kehrte er später zu einem moderaten Lebensstil zurück, bei dem er gelegentlich Alkohol konsumiert, sich aber vom Partyleben distanziert hat. Besonders wichtig sei für ihn die Erkenntnis gewesen, dass man bewusster mit seinen Problemen umgehen und gesündere Wege finden müsse, diese zu bewältigen.

Noah, der seine Karriere bereits in jungen Jahren mit Gastauftritten in TV-Produktionen begann, sprach über die Bedeutung, sich selbst zu reflektieren und zu fragen, warum man als Kind glücklich gewesen sei und später nicht mehr. Für ihn war diese Selbstanalyse der Schlüssel, sich von alten Gewohnheiten zu lösen und ein ausgeglicheneres Leben zu führen. Seinen Durchbruch erlebte Noah durch die romantische Komödie "To All the Boys I’ve Loved Before", die ihn über Nacht zum Star machte. Der Schauspieler betonte jedoch, dass Ruhm und finanzieller Erfolg allein nicht ausgereicht hätten, ihn glücklich zu machen – eine Lektion, die ihn nachhaltig geprägt hat.

Getty Images Noah Centineo beim Tribeca Film Festival 2023

Getty Images Noah Centineo im Dezember 2022