Sandy Meyer-Wölden manifestiert ihren nächsten Partner

Sandy Meyer-Wölden (42) sprach bei einem Event in Hamburg über ihr Liebesleben. "Ich bin Single und genieße das gerade total", erklärte sie im Interview mit RTL. Zum ersten Mal seit Jahren sei sie mehrere Monate ohne Beziehung und empfinde dies als eine völlig neue und positive Erfahrung. Ihr Fokus liege derzeit auf ihrer Karriere und ihrem Alltag mit fünf Kindern, die sie liebevoll als "gefühlt überall auf der Welt" verteilt bezeichnet. Die Familie befinde sich aktuell in einer friedlichen und harmonischen Patchwork-Situation, sodass wenig Raum für Romantik bleibe.

Sandy hat klare Vorstellungen von ihrem zukünftigen Partner und möchte sich bei der Partnersuche Zeit lassen. "Ich habe gesagt, ich warte auf die Goldversion", erklärte sie entschlossen und präzisierte, dass für sie vor allem die inneren Werte zählen würden. Der Mann an ihrer Seite würde ihr Leben bereichern sollen und ihr das Gefühl geben, glücklich und erfüllt zu sein. Äußerlichkeiten würden dabei keine Rolle spielen. Vielmehr habe sie eine Liste mit den Charaktereigenschaften und Werten erstellt, die ihr idealer Partner mitbringen sollte und versuche, dies in ihrem Leben zu manifestieren. "Darunter mache ich es nicht mehr", betonte sie, da sie keinen Druck verspüre, erneut zu heiraten oder weitere Kinder zu bekommen.

Ihre entspannte Haltung verdankt Sandy vor allem einer intensiven Phase der Selbstfindung. Sie erklärte, dass sie durch vergangene Beziehungen und einen "gesunden Egoismus" gelernt habe, sich selbst und ihre Bedürfnisse an die erste Stelle zu setzen. 'Wer bin ich? Was brauche ich? Was möchte ich leben?', seien Fragen gewesen, die sie sich gestellt habe. Heute sei für sie klar: Sie möchte sich nur mit Menschen und Situationen umgeben, die ihr guttun würden. Mit dieser neuen Perspektive und ihrem Fokus auf persönliche Erfüllung scheint Sandy bereit für ein neues Kapitel – wenn es denn die "Goldversion" ist.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im April 2024

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im September 2024

