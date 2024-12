Sandy Meyer-Wölden schwärmt von Ex Oliver Pocher als Papa

Sandy Meyer-Wölden (41) versteht sich trotz ihrer Trennung blendend mit Oliver Pocher (46). Die Beziehung des einstigen Paares ist sogar so gut, dass sie derzeit mit ihren drei Kids sowie den zwei Sprösslingen aus Ollis Ehe mit Amira Aly (32) zusammenwohnen. Ihren Alltag bestreiten sie also als riesige Patchwork-Familie – und der Comedian geht dabei vollkommen in seiner Vaterrolle auf, wie das Model jetzt offenbart. "Also ich muss sagen, da ist er wirklich richtig, richtig gut. Ganz toll. Da kann man sich auch auf ihn verlassen", lobt Sandy ihren Ex-Mann im Bild-Podcast "May Way".

Trotz seines stressigen Jobs als Entertainer sei der 46-Jährige immer zur Stelle und begebe sich nach seinen Auftritten immer nach Hause. "Er ist da wirklich jemand, der konsequent bleibt. Das bewundere ich sehr, weil egal, wie müde er ist, er steht auf", schildert die Designerin. Darüber hinaus sei Olli auch sehr anpassungsfähig, wenn es um seinen Nachwuchs geht. "Er ist tiefenentspannt – und er ist dann schon auch wie eins der Kinder", erklärt Sandy und fügt schwärmend hinzu: "Wir beraten uns gegenseitig und wissen: Egal, was kommt, wir sind füreinander da."

Für seine Kinder tut Olli also alles. Bei einer Sache zieht er aber einen Strich: Der Podcaster weigert sich, die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage mit seiner Ex-Frau Amira und womöglich auch mit ihrem neuen Partner Christian Düren (34) zu feiern. Das machte er in einem Interview mit RTL ziemlich deutlich. Auf die Frage, ob er sich ein sogenanntes Patchwork-Weihnachtsfest vorstellen könnte, antwortete der fünffache Vater knallhart: "Auf keinen Fall."

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly

Anzeige Anzeige

ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige