Schwangere Olivia Culpo hatte ein schweres Blutgerinnsel

Olivia Culpo (32) erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Doch die ersten Monate der Schwangerschaft waren für das Model alles andere als einfach. In einem TikTok-Video erzählt Olivia ihren Fans offen und ehrlich, womit sie im ersten Trimester zu kämpfen hatte. "Ich habe seit der zweiten Woche Bettruhe und davor hatte ich auch eine Lungenentzündung, also war ich auch zwei Wochen lang krank. Alles in allem habe ich wirklich vier Wochen lang Bettruhe gehabt", meint die Ehefrau von NFL-Star Christian McCaffrey (28). Als wäre das nicht genug, sei noch ein "subchorionisches Hämatom" – eine Art Blutgerinnsel – in der Gebärmutter hinzugekommen.

Um ihre Community zu beruhigen, erklärt Olivia weiter, dass ein solches Hämatom in der Schwangerschaft durchaus vorkommen könne und ihre Ärzte ihr versichert hätten, dass es meist von allein verschwinde. Dennoch sei sie in der Zeit extrem erschöpft gewesen und die permanenten Blutungen seien belastend gewesen. "Zwei Wochen lang konnte ich mich nicht bewegen, und dann war es auf einmal wie eine Erlösung. Es war eine ganze Menge. Es war schwer", betont sie. Ihre Krankheitsphase bestärkte vor allem die Sorge um das Baby – umso erleichterter war sie, bei Kontrollen weiterhin den Herzschlag des Babys zu hören: "[Das machte es] wirklich aufregend zu sehen, dass es immer noch einen Herzschlag gibt."

Mittlerweile gehe es Olivia wieder besser und sie sei dankbar, dass ihre Schwangerschaft ansonsten gut verlaufen würde. Ihre Sorge um ihr ungeborenes Kind scheint angesichts ihrer Geschichte allzu verständlich. Für die 32-Jährige war es extrem schwer, überhaupt schwanger zu werden. Olivia leidet an Endometriose, weshalb sie schon operiert werden musste. In ihrer Realityshow "The Culpo Sisters" erzählte die ehemalige Miss Universe, dass sie sich vorsichtshalber ihre Eizellen einfrieren ließ, als Rückversicherung, um sich irgendwann ihren Kinderwunsch erfüllen zu können. Die Angst, niemals Kinder zu bekommen, sei bei ihr nämlich groß gewesen. "Ich will Kinder haben, aber ich muss sicherstellen, dass ich es auch kann", erklärte sie in der Sendung.

