"Sofort verliebt": Für Nikola ist Kim Virginia die Richtige

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (29) sind total happy in ihrer Beziehung. Das macht der Temptation Island-Star nun deutlich: Er macht der einstigen Bachelor-Lady eine süße Liebeserklärung im Netz. In seiner Instagram-Story geht er auf die Frage eines Followers ein, wann er erkannt hat, dass Kim die Richtige für ihn ist. "Oft lernt man eine Person besser kennen, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Als wir am Anfang viele tiefgründige Gespräche hatten, habe ich gemerkt, was für ein wunderschöner Mensch sie ist und was für eine tolle Seele sie hat. Ich habe mich sofort krass verliebt!", schwärmt der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer.

Der 29-Jährige ist sich demnach wohl ziemlich sicher, dass er sein restliches Leben mit der Ex-Dschungelcamperin verbringen wird. Das liegt insbesondere daran, dass sie Gefühle in ihm auslöst, die er zuvor nicht kannte. "Das Glück und die Lebensfreude, die sie mir gibt, habe ich bei keiner anderen Frau zuvor gespürt", betont Nikola, bevor er abschließend schreibt: "Wir haben uns 2021 einmal gesehen, damals bei 'Temptation Island', und dann drei Jahre später, also vergangenes Jahr, wieder. Das Universum hat uns wieder vereint und so haben sich unsere Herzen wiedergefunden."

Die Realitystars kamen sich während der Dreharbeiten von Promis unter Palmen näher und machten ihre Liebe Ende vergangenen Jahres öffentlich. Nikola machte bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich, sich mit Kim ziemlich sicher zu sein, denn er wanderte im Handumdrehen für sie nach Dubai aus. Seitdem unterhält das Paar seine Fans täglich mit seiner rasanten Lovestory. Anfang Februar verkündeten die beiden dann eine freudige Nachricht: Sie erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Weitere Details hält die 29-Jährige jedoch bislang geheim – was ihr nicht nur viel Kritik einheimst, sondern auch dafür sorgt, dass ihr viele die Schwangerschaft nicht abkaufen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung am Flughafen, 2024

Anzeige Anzeige