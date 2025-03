Detox-Tee trotz Schwangerschaft: Kim Virginia erntet Kritik

Kim Virginia Hartung (29), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sorgt erneut für Schlagzeilen: Auf ihrem Instagram-Account wirbt sie für einen Detox-Tee der Marke Ohmytea. An sich nichts Ungewöhnliches für sie – doch die Situation wird brisant, da Kim angibt, schwanger zu sein. Auf der Webseite des Produkts wird jedoch darauf hingewiesen, dass Schwangere vor dem Konsum ihren Arzt konsultieren sollten. Der Tee enthält unter anderem Sennablätter, Süßholz und stark abführende Inhaltsstoffe, die als bedenklich für werdende Mütter gelten.

In den Kommentaren unter ihrem Profil machen zahlreiche Follower ihrem Ärger Luft. Viele Fans stören sich nicht nur an der fehlenden Warnung, sondern auch daran, dass Kim weiterhin Werbung für Produkte macht, die für werdende Mütter potenziell gefährlich sein könnten. Eine Userin schreibt: "Mach doch bitte bei deinem Fittea darauf aufmerksam, dass da Sennablätter, mit abführender Wirkung, drin sind." Dieser Aufruf spiegelt die Sorgen der Community wider, da sie solche Aktionen als unverantwortlich empfindet. Bisher hat sich die Influencerin zur Kontroverse nicht geäußert.

Kritiker vermuten schon länger, dass Kim ihre Schwangerschaft inszenieren könnte, um Aufmerksamkeit zu generieren. Erst kürzlich geriet sie wegen der Werbung für ein Lasergerät in die Kritik, dessen Nutzung laut Herstellerhinweis ebenfalls nicht für Schwangere vorgesehen ist. Damals zweifelten viele Fans bereits öffentlich an der Schwangerschaft, zumal Kim und ihr Partner Nikola Glumac (29) seit Bekanntgabe der Baby-News immer wieder in unpassenden Situationen abgelichtet wurden. Zudem fiel Kim mit der Empfehlung des für werdende Mütter ungeeigneten Medikaments Iberogast auf.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac

