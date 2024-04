Perrie Edwards und Verlobter Alex wohnen noch nicht zusammen

Die Liebe wächst mit der Entfernung. Dieses Sprichwort haben Perrie Edwards (30) und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain (30) wohl ein wenig zu wörtlich genommen. Seit 2016 sind die beiden ein Paar, vor zwei Jahren haben sich die beiden sogar verlobt. Obwohl die beiden Stars zudem glückliche Eltern des kleinen Sohnes Axel sind, haben die Sängerin und ihr Partner einen wichtigen Schritt in jeder romantischen Beziehung einfach übersprungen! "Wir sind seit acht Jahren zusammen und haben noch nie zusammen gewohnt", verrät Perrie jetzt im Interview in der "The Jonathan Ross Show".

Erscheint erst mal ein wenig wunderlich. Allerdings muss man sich auch die unterschiedlichen Karrieren von Perrie und Alex vor Augen halten: Perrie ist seit über zehn Jahren in der Musikbranche tätig, während Alex als Fußballer zunächst für Liverpool und jetzt für das türkische Team Süper Lig club Beşiktaş spielt. Das bedeutet auch, dass der Mittelfeldspieler laut seinem Vertrag bis auf Weiteres in der Türkei leben muss. Im Interview erklärt Perrie: "Ich will nicht lügen, es ist schon schwierig. Früher konnte er schneller hin und her reisen, um uns zu sehen. Aber jetzt ist es ein bisschen komplizierter. Aber für die, die wir lieben, versucht man halt fast alles, oder?"

Perrie startete ihre Karriere 2011 in der Girlband Little Mix. Als Teil der vierköpfigen Gruppe wurde sie schnell berühmt und veröffentlichte an der Seite von Jesy Nelson (32), Jade Thirlwall (31) und Leigh-Anne Pinnock (32) mehrere Nummer-1-Alben. Doch zwei Jahre nachdem Jesy die Band 2021 verließ, entschieden sich auch die restlichen Drei, sich auf ihre Soloprojekte zu konzentrieren. Nach ihrem Ausstieg war Jesy die erste, die eigene Musik veröffentlichte, und auch Leigh-Anne begeisterte ihre Fans bereits mit dem einen oder anderen Ohrwurm. Nun legt auch Perrie nach: Ihre erste Single heißt "Forget About Us" und wurde erst kürzlich veröffentlicht.

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Musikerin

Instagram / littlemix Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards und Jade Thirlwall, Littel-Mix-Band

