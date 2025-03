Kein Foto: Prinzessin Kate ehrt Natur in Video zum Muttertag

Zum heutigen britischen Muttertag überrascht Prinzessin Kate (43) ihre Anhänger auf Instagram mit einem unerwarteten Muttertagsgruß: Sie teilt kein Foto von sich und ihrer Familie, sondern ehrt Mutter Natur in einem emotionalen Video. Begleitet von bezaubernden Aufnahmen britischer Landschaften, formuliert die Ehefrau von Prinz William (42): "Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. Lasst uns an diesem Muttertag Mutter Natur feiern und erkennen, wie unsere Verbindung zur Natur nicht nur unser inneres Selbst nähren kann, sondern uns auch an unsere Rolle im reichen Gewebe des Lebens erinnert." Ihre Worte unterzeichnet sie mit einem schlichten "C".

Während sie sich im vergangenen Jahr gesundheitsbedingt überwiegend aus der Öffentlichkeit zurückzog, sorgte ein Foto von ihr und ihren Kindern anlässlich des Muttertags 2024 trotzdem für Aufsehen. Es war von Kate selbst bearbeitet und wurde anschließend im Netz heftig kritisiert. Dieses Jahr entscheidet sie sich offenbar bewusst für das bewegende Naturvideo, das auf zahlreiche positive Reaktionen stößt. So schwärmt ein User unter dem Post: "Wunderschöne Botschaft und Video. Wir lieben dich!"

Die Tatsache, dass Kate eine Leidenschaft für die Natur hat, stellt keine Überraschung dar. In der Vergangenheit hat sie sich aktiv für zahlreiche Projekte eingesetzt, die Menschen ermutigen, Zeit im Freien zu verbringen. Ihre Verbindung zur Natur hat ihr nicht nur bei ihrer persönlichen Genesung geholfen, sondern sie auch inspiriert, diese Erfahrungen und Überzeugungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ihr Einsatz dafür zeigt sich etwa in ihrer Unterstützung für den Naturhistorischen Garten in London, den sie laut Daily Mail als einen Ort beschreibt, "der Menschen jeden Alters helfen kann, sich mit der Natur zu verbinden".

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Anzeige Anzeige